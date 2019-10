Британский актер Майкл Шин стал отцом

Жизнь Майкла Шина развивается очень стремительно. В июле журналисты выяснили, что он встречается с актрисой Анной Лундберг, которая вдвое младше него. Вскоре он сообщил о том, что они с Анной ждут ребенка. А неделю назад второй ребенок Майкла появился на свет.

Актер объявил об этом в своем Twitter. Он рассказал подписчикам, что у них с Анной родилась дочка, которую родители назвали Лайра.

"Счастлив сообщить, что в 8:41 утра в понедельник 23 сентября родилась наша прекрасная дочь Лайра", ― рассказал Майкл. Он также поблагодарил врачей, принимавших роды у его возлюбленной. "Большое спасибо Луизе и всем блестящим акушеркам в больнице Синглтон и в больнице Нит-Порт-Толбот", ― написал актер.

Happy to say that at 8:41 am on Monday September 23rd our beautiful daughter Lyra was born. Thank you so much to Louise & all the brilliant midwives at both the Singleton and NeathPortTalbot hospitals. pic.twitter.com/Y4Xdt7GkMz

