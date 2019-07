Майкл Шин и Анна Лундберг станут родителями

Только вчера журналисты выяснили, что звезда "Благих знамений" встречается с актрисой в два раза младше него. А уже сегодня сам Майкл Шин сообщил поклонникам, что станет отцом во второй раз.

"Очень рад сообщить, что мы с Анной ждем появления на свет ангела (для ясности — у нас будет ребенок)", — написал Шин. Тысячи поклонников актера поспешили поздравить его с будущим пополнением в семье.

Разумеется, без шуток о сериале "Благие знамения" не обошлось. "Если понадобится, я знаю одну замечательную няню. Она прекрасно управляется с детьми", — пошутил пользователь, опубликовав фото Дэвида Теннанта в образе демона Кроули в юбке.

Also, I know of a wonderful nanny, should you need one further down the line. She's wonderful with children, she truly is. pic.twitter.com/CYnQoUxfWF

— Carly - Ancient Wool Unraveler (@MindMangler) 17 июля 2019 г.