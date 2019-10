Камерон Диаз наслаждается прогулкой по Лос-Анджелесу без макияжа (Фото)

Папарацци подловили Камерон Диаз на выходе из маникюрного салона в Беверли-Хиллз. Актриса предстала перед неожиданными спутниками в неголливудском образе: на послеобеденной прогулке Диаз была без макияжа, в удобном черном топе и рваных джинсах.

Улыбнувшись фотографам, актриса уверенной походкой продолжила наслаждаться солнечной погодой, совершенно не думая о мнении окружающих.

Cameron Diaz looks casual in a black top and boyfriend jeans as she leaves a nail salon - Daily Mail https://t.co/Kaq65U7ZEo black lifetype pic.twitter.com/7qRJF2WOjr

— LifeType Hans (@lifetype) 28 сентября 2019 г.