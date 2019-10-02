Камерон Диаз наслаждается прогулкой по Лос-Анджелесу без макияжа (Фото)

Новости шоу бизнеса:47-летняя актриса наслаждается перерывом в карьере и прогулками на свежем воздухе.

Папарацци подловили Камерон Диаз на выходе из маникюрного салона в Беверли-Хиллз. Актриса предстала перед неожиданными спутниками в неголливудском образе: на послеобеденной прогулке Диаз была без макияжа, в удобном черном топе и рваных джинсах.

Улыбнувшись фотографам, актриса уверенной походкой продолжила наслаждаться солнечной погодой, совершенно не думая о мнении окружающих.

Cameron Diaz looks casual in a black top and boyfriend jeans as she leaves a nail salon - Daily Mail https://t.co/Kaq65U7ZEo black lifetype pic.twitter.com/7qRJF2WOjr — LifeType Hans (@lifetype) 28 сентября 2019 г.

Очевидно, Камерон и правда знала, о чем писать в своей "Книге о теле" 2015 года. Напомним, что актриса посвятила издание здоровому образу жизни, принятии себя и любви к своему организму. Вместо изнуряющих диет актриса советует сместить фокус внимания на понятия из области психологии. Диаз рекомендует сделать их неотъемлемой частью жизни ради своего здоровья и хорошего самочувствия. В книге актриса поделилась личным опытом и рассказала, как научиться понимать и принимать своё тело.

Сегодня Камерон наглядно подтверждает концепцию своей книги: в свои 47 лет актриса держится свободно, легко и выглядит совершенно потрясающе.