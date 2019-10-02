Романтический образ: Кейт Миддлтон перед поездкой в Пакистан (Фото)

Новости шоу бизнеса:37-летняя Кейт Миддлтон и принц Уильям готовятся к четырехдневному туру в Южную Азию.

Накануне поездки в Пакистан герцоги Кембриджские провели официальный выход, на котором познакомились с местными, а также лидерами известных общин.

Сегодня, 2 октября, в Лондоне состоялся официальный выход герцогов Кембриджских, который они совершили по случаю своего предстоящего тура в Пакистан.

Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали в центре Ага Хана IV, где познакомились с его основателем. На западе королевская чета познакомилась со многими людьми, а также посетила Институт изучения мусульманских цивилизаций университета Ага Хани.

Для появления на публике и официального знакомства Кейт Мидллтон надела романтическое платье длины миди хвойно-зеленого цвета. В ее руке неизменно скромный клатч изумрудного оттенка, а образ завершили серьги за 7 долларов. Герцогиня Кембриджская, как всегда, была на высоких каблуках и много улыбалась.