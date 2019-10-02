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Селена Гомес стала лицом новой коллекции кроссовок Puma (Фото)

Селена Гомес стала лицом новой коллекции кроссовок Puma (Фото)
17:45 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Известная певица и актриса снялась в рекламе новой серии кроссовок Puma, где она великолепно выглядит.

27-летняя Селена Гомез снялась в рекламы серии кроссовок LQD CELL Shatter XT Metal.

На фото Селена выглядит неотразимо и по-спортивному. Она сидит на полу в черных леггинсах, белом спортивном лифчике и черной толстовке на молнии. Помимо яркой знаменитости в центре внимания попали также новенькие блестящие кроссовки с металлическими вставками.

Для фотосессии Селена Гомес выбирала смелый макияж. На этот раз она предпочла простую прическу с эффектом мокрых волос, которая была сделана парикмахером Мариссой Марино. Яркая красная помада и великолепные блестящие тени дополнили ее макияж от Hung Vanngo.

Напомним, что недавно Селена Гомес уже снялась в июле в фотосессии для Puma. В июле была выпущена серия черных кроссовок от Puma, которая называлась LQDCELL Shatter Lustre. 

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На фото Селена все с тем же макиажем, но уже в другом наряде. На ней черные  леггинсы, черный обычный бюстгальтер и неоново-зеленая ветровка на молнии. Она презентовала новые черные кроссовки с блестящего материала. 

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Реклама, Селена Гомес, Фото, Певица, Американская певица, Американская актриса, Puma.
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