Селена Гомес стала лицом новой коллекции кроссовок Puma (Фото)

Новости шоу бизнеса:Известная певица и актриса снялась в рекламе новой серии кроссовок Puma, где она великолепно выглядит.

27-летняя Селена Гомез снялась в рекламы серии кроссовок LQD CELL Shatter XT Metal.

На фото Селена выглядит неотразимо и по-спортивному. Она сидит на полу в черных леггинсах, белом спортивном лифчике и черной толстовке на молнии. Помимо яркой знаменитости в центре внимания попали также новенькие блестящие кроссовки с металлическими вставками.

Для фотосессии Селена Гомес выбирала смелый макияж. На этот раз она предпочла простую прическу с эффектом мокрых волос, которая была сделана парикмахером Мариссой Марино. Яркая красная помада и великолепные блестящие тени дополнили ее макияж от Hung Vanngo.

Selena Gomez w sesji zdjęciowej Puma LQDCELL Shatter XT Metal. pic.twitter.com/zn62gJDPBV — (@selenasmediapl) 27 сентября 2019 г.

Напомним, что недавно Селена Гомес уже снялась в июле в фотосессии для Puma. В июле была выпущена серия черных кроссовок от Puma, которая называлась LQDCELL Shatter Lustre.

Selena Gomez menjadi makin percaya diri memakai Puma LQDCELL Shatter.

Kalo kamu, apa yang bisa membuat percaya dirimu bertambah? Share yuk di kolom komentar! #TheAthletesFootID #TAFID #puma pic.twitter.com/TIfTY1OwZQ — (@TAF_IDN) 13 сентября 2019 г.

На фото Селена все с тем же макиажем, но уже в другом наряде. На ней черные леггинсы, черный обычный бюстгальтер и неоново-зеленая ветровка на молнии. Она презентовала новые черные кроссовки с блестящего материала.