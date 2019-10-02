Кайли Дженнер рассталась с парнем: сенсационные подробности (Фото)

Новости шоу бизнеса:Трэвис Скотт и Кайли Дженнер казались такими крепкими и влюбленными. Но, как стало известно, недавно пара решила расстаться.

В отношениях музыкального исполнителя Трэвиса Скотта и модели Кайли Дженнер что-то не заладилось. Недавно они сообщили, что собираются взять паузу.

Вот такого поворота событий никто не ожидал. Трэвис Скотт и Кайли Дженнер состояли в отношениях почти два с половиной года. Несмотря на то, что совсем недавно, на 22-й день рождения американской модели Кайли Дженер, они устроили совместное романтическое путешествие на яхте по итальянском побережье Амальфи в августе, все резко и быстро изменилось.

Последнее совместное фото пары было сделано 27 августа на премьере документального фильма от Netflix "Послушай, мама, я могу летать". Но на свадьбе Джастина Бибера и Хейли Болдуин 30 сентября в Южной Каролине рэпер отсутствовал.

Напомним, что это не первый раз, когда пара хочет прекратить отношения, а вскоре они все равно мирились, поэтому есть шанс, что они снова будут вместе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ain’t a game, boy Публикация от Kylie (@kyliejenner) 17 Сен 2019 в 12:22 PDT

Кайли и Трэвис начали встречаться в апреле 2017 года. Девушка быстро забеременела и 1 февраля 2018 года у них родилась дочь Сторми. Трэвис постоянно называл Кайли своей "женой", он был настолько счастлив появлению дочери.

Стоит отметить, что уже в середине сентября ходили слухи о расставании звездной пары. Причиной этого стала фотография Кайли в Instagram 17 сентября,которую она подписала: "Это не игра, мальчик".