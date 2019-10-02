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Санта Димопулос показала новорожденную дочь (Фото)

Санта Димопулос показала новорожденную дочь (Фото)
20:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Украинская певица и модель Санта Димопулос поделилась трогательным фото с новорожденной дочерью.

14 сентября бывшая солистка группы "ВИА гра" Санта Димопулос родила дочь в одном из роддомов в Монако. Звезда длительное время не сообщала имя девочки, но в конце концов раскрыла тайну. Девочку назвали Софией.

Об этом Санта Димопулос сообщила поклонникам на своей странице в инстаграм.

Певица, которая также воспитывает 11-летнего сына Даниэла – ребенка от предыдущего брака с шоуменом Андреем Джеджулой, призналась, что выбрать имя для дочери было не легко. 

 
 
 
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Моя булочка

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Имя Это были долгие споры:) Когда я была беременной, Игорь в шутку называл малышку Зинкой Почему именно так – до сих пор неизвестно На последних сроках у меня в голове было 2 варианта – Тиана и Микелла. Конечно, хотелось чего-то особенного и редкого. Но я знала, что не приму окончательного решения пока не проконсультируюсь с астрологом. Астрология – наука, при знании которой, себя можно поддержать (усилить) или, наоборот, ослабить. Как только она родилась, я выслала все данные астрологу (даже двум) и получила ответ – ни одно из выбранных мною имён не подходит Наше имя должно начинаться на СО или на ДА. А самый выигрышный вариант для неё – София. В общем, малышка была без имени 3 дня:) Потом мой муж просто пошёл в мэрию и записал её София Вот такая запутанная история нашего имени А как вы выбираете имена своим деткам?

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Санта Димопулос рассказала о первых днях материнства (Фото)

Как вспомнила Санта, во время беременности ее муж Игорь Кучеренко в шутку называл будущую девочку Зинькой. А на последних неделях супруги рассматривали два варианта – Тиана и Микелла. Впоследствии Димопулос решила обратиться к услугам астрологов, которым она после рождения дочери выслала все данные.

Наше имя должно начинаться на СО или на ДА. А самый выигрышный вариант для нее – София. В общем, девочка была без имени 3 дня. Потом мой муж просто пошел в мэрию и записал ее София, – рассказала знаменитость.

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Дети, Санта Димопулос, Знаменитости, Рождение ребенка, Артистка.
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