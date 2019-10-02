Санта Димопулос показала новорожденную дочь (Фото)

Новости шоу бизнеса:Украинская певица и модель Санта Димопулос поделилась трогательным фото с новорожденной дочерью.

14 сентября бывшая солистка группы "ВИА гра" Санта Димопулос родила дочь в одном из роддомов в Монако. Звезда длительное время не сообщала имя девочки, но в конце концов раскрыла тайну. Девочку назвали Софией.

Об этом Санта Димопулос сообщила поклонникам на своей странице в инстаграм.

Певица, которая также воспитывает 11-летнего сына Даниэла – ребенка от предыдущего брака с шоуменом Андреем Джеджулой, призналась, что выбрать имя для дочери было не легко.

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Как вспомнила Санта, во время беременности ее муж Игорь Кучеренко в шутку называл будущую девочку Зинькой. А на последних неделях супруги рассматривали два варианта – Тиана и Микелла. Впоследствии Димопулос решила обратиться к услугам астрологов, которым она после рождения дочери выслала все данные.

Наше имя должно начинаться на СО или на ДА. А самый выигрышный вариант для нее – София. В общем, девочка была без имени 3 дня. Потом мой муж просто пошел в мэрию и записал ее София, – рассказала знаменитость.