Скачать
Четверг, 03.10.2019
В Совете Европы обеспокоены проектом судебной реформы в Украине
В Совете Европы обеспокоены проектом судебной реформы в Украине
Дубилет обещает снизить коррупцию на таможне всего за 1 гривну
Дубилет обещает снизить коррупцию на таможне всего за 1 гривну
Лугано - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Лугано - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Лучший в мире босс: почему Кейт Миддлтон лучше справляется с прислугой, чем Меган Маркл
Кейт Миддлтон лучше справляется с прислугой, чем Меган Маркл

Лучший в мире босс: почему Кейт Миддлтон лучше справляется с прислугой, чем Меган Маркл

Лучший в мире босс: почему Кейт Миддлтон лучше справляется с прислугой, чем Меган Маркл
12:16 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Работники королевского дворца больше симпатизируют герцогине Кембриджской, чем ее невестке.

Пока Меган Маркл с принцем Гарри проводили 10-дневный тур по Африке, их родственница, Кейт Миддлтон, продолжает завоевывать любовь своих подданных. Как оказалось, не только простые жители Британии восхищаются добрым отношением к себе супруги принца Уильяма, но также хорошо отзываются о герцогини Кембриджской и работники королевского дворца.

Как сообщает инсайдер, близкий к окружению британской королевской семьи, Кейт Миддлтон покоряет сердца рабочего коллектива невероятно профессиональным управлением. Кроме этого, герцогиня Кембриджская создает действительно дружественную рабочую атмосферу, что только добавляет плюсов к позитивному имиджу Миддлтон.

У Меган Маркл, наоборот, репутация с каждым новым днем становится все менее завидной.

Романтический образ: Кейт Миддлтон перед поездкой в Пакистан (Фото)

По словам источника, рабочие королевского дворца презирают Меган Маркл за ее упрямство, нетерпеливость, а также крайнюю требовательность. В один момент Кейт Миддлтон даже пристыдила Меган Маркл за неоправданно высокомерную манеру общение с персоналом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кейт Миддлтон, Королевская семья, Работники, Меган Маркл, Королевская прислуга.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не выдержал издевательств: в Одессе трехлетний мальчик сбежал из дома
02 Гороскоп на сегодня, 3 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Гороскоп на завтра, 3 октября 2019: все знаки Зодиака
04 "Формула Штайнмайера": Канадская диаспора обратилась к Зеленскому
05 Кондратюк призвала расшифровать украинцам "формулу Штайнмайера"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кто сменит Разумкова: в &quot;Слуге народа&quot; назвали &quot;наиболее вероятную&quot; кандидатуру
Кто сменит Разумкова: в "Слуге народа" назвали "наиболее вероятную" кандидатуру
&quot;Без борьбы победы не бывает&quot;: Кличко будет участвовать в выборах мэра Киева
Кличко будет участвовать в выборах мэра Киева
Заметно похолодает: прогноз погоды на 3-4 октября
Заметно похолодает: прогноз погоды на 3-4 октября
Хуже вулканов: человечество выбрасывает в атмосферу углерод в больших объемах
Хуже вулканов: человечество выбрасывает в атмосферу углерод в больших объемах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь