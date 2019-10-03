Лучший в мире босс: почему Кейт Миддлтон лучше справляется с прислугой, чем Меган Маркл

Новости шоу бизнеса:Работники королевского дворца больше симпатизируют герцогине Кембриджской, чем ее невестке.

Пока Меган Маркл с принцем Гарри проводили 10-дневный тур по Африке, их родственница, Кейт Миддлтон, продолжает завоевывать любовь своих подданных. Как оказалось, не только простые жители Британии восхищаются добрым отношением к себе супруги принца Уильяма, но также хорошо отзываются о герцогини Кембриджской и работники королевского дворца.

Как сообщает инсайдер, близкий к окружению британской королевской семьи, Кейт Миддлтон покоряет сердца рабочего коллектива невероятно профессиональным управлением. Кроме этого, герцогиня Кембриджская создает действительно дружественную рабочую атмосферу, что только добавляет плюсов к позитивному имиджу Миддлтон.

У Меган Маркл, наоборот, репутация с каждым новым днем становится все менее завидной.

По словам источника, рабочие королевского дворца презирают Меган Маркл за ее упрямство, нетерпеливость, а также крайнюю требовательность. В один момент Кейт Миддлтон даже пристыдила Меган Маркл за неоправданно высокомерную манеру общение с персоналом.