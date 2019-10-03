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Актриса Эми Шумер похудела на 7 кг после родов (Фото)

Актриса Эми Шумер похудела на 7 кг после родов (Фото)
16:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:После родов актрисы прошло 4 месяца, а звезда уже показала потрясающие результаты похудения.

Голливудская комедийная актриса Эми Шумер всегда отличалась пышными формами и тем самым завоевывала еще большую привязанность к себе со стороны фанатов. 

В своем инстаграме звезда разместила фото, на котором позирует вместе с сестрой Ким Карамеле. Женщина пошутила и похвасталась одновременно, что вместе с весом она потеряла еще и 100 долларов. В сообщении она также обратилась к певице Джессике Симпсон, которая тоже недавно родила ребенка и похудела на 45 килограммов.

Молодец, Симпсон! Я потеряла 7 кг и 100 долларов из-за того, что моя сестра играла в покер, – возвестила Эми Шумер. 

 
 
 
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Ok Simpson! Well ive lost 10 pounds and 100 dollars to my sister playing poker. #norush #givememymoneybackkim

Публикация от @ amyschumer

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Фанаты заметили похудевшие формы Эми Шумер в раздельном купальнике, а некоторые даже просили не прибегать к идеальным стандартам красоты, потому что они любят ее такой, какая она есть.

Добавим, что своего первенца Джин Аттелл Фишер 38-летняя актриса родила в начале мая 2019 года. Отцом ребенка стал Крис Вишер, с которым они поженились в феврале 2018 года всего через три месяца после начала романа. В октябре они сообщили, что впервые станут родителями.

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Дети, Похудение, Роды, Знаменитости, Актриса, Эми Шумер, Актриса Эми Шумер.
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