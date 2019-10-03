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Четверг, 03.10.2019
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СМИ: Королеве Елизавете II нужна срочная операция
СМИ: Королеве Елизавете II нужна срочная операция

СМИ: Королеве Елизавете II нужна срочная операция

СМИ: Королеве Елизавете II нужна срочная операция
17:46 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Сейчас свое плохое самочувствие Елизавета II скрывает даже от близких.

Британская королева, которая недавно подала чай работнику Букингемского дворца, страдает от болей в правом колене.

Как сообщалось ранее у Елизаветы II уже наблюдались проблемы с суставом, и эта боль сильно мешала ей ходить, но частично с помощью медицинского вмешательства проблема на время была устранена.

На данный момент боли в суставах снова возобновились и теперь медики настаивают на срочной операции. Однако Елизавета II отказывается, так как не хочет тратить много времени на восстановление.

Известный автогонщик рассказал, как королева Елизавета учила его застольным манерам

"Она не хочет тратить слишком много времени на реабилитацию после операции. В прошлом году на выставке цветов в Челси королева разговаривала с друзьями и сказала, что ее очень беспокоит правое колено. И все же люди ее поколения не привыкли жаловаться", – рассказал инсайдер.

Известно, что впервые проблемы с коленом у королевы начались еще в 2003 году. Тогда она упала и растянула связки, что усложнило ее передвижение, и тогда было принято решение провести операционное вмешательство. 

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Знаменитости, Королевская семья, Елизавета II, Британская королева, Королева Елизавета.
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