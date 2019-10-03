СМИ: Королеве Елизавете II нужна срочная операция

Новости шоу бизнеса:Сейчас свое плохое самочувствие Елизавета II скрывает даже от близких.

Британская королева, которая недавно подала чай работнику Букингемского дворца, страдает от болей в правом колене.

Как сообщалось ранее у Елизаветы II уже наблюдались проблемы с суставом, и эта боль сильно мешала ей ходить, но частично с помощью медицинского вмешательства проблема на время была устранена.

На данный момент боли в суставах снова возобновились и теперь медики настаивают на срочной операции. Однако Елизавета II отказывается, так как не хочет тратить много времени на восстановление.

"Она не хочет тратить слишком много времени на реабилитацию после операции. В прошлом году на выставке цветов в Челси королева разговаривала с друзьями и сказала, что ее очень беспокоит правое колено. И все же люди ее поколения не привыкли жаловаться", – рассказал инсайдер.

Известно, что впервые проблемы с коленом у королевы начались еще в 2003 году. Тогда она упала и растянула связки, что усложнило ее передвижение, и тогда было принято решение провести операционное вмешательство.