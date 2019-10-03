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Юлия Санина показала трогательные фото с мужем и маленьким сыном

Юлия Санина показала трогательные фото с мужем и маленьким сыном
21:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В подписи звездная мама отметила, что это милейшая фотосессия в ее жизни.

Солистка рок-группы The Hardkiss Юлия Санина снялась в нежной фотосессии вместе со своим сыном Данилой и мужем Валерием Бебко.

Новые снимки Юлия Санина опубликовала на своей странице в инстаграме. 

На фотографиях певица позирует в белом кружевном платье с черной кожаной курткой, Валерий – в синей клетчатой рубашке и черных штанах, а их 4-летний сын Даниил – в белой футболке и джинсовке. Автором фото стала Виктория Литта. 

Более милой фотосессии у нас еще не было! Спасибо за волшебный день! Виктория Лита, как же профессионально и быстро! Поймать в кадре Даню, это миссия невыполнима, но у вас получилось! – добавила в подписи солистка The Hardkiss

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Добавим, фронтмен Тһе Hardkiss Юлия Санина вышла замуж за гитариста группы Валерия Бебко в 2011 году, а в ноябре 2015 у влюбленных родился сын Даниил.

Супруги уделяют немало времени воспитанию их первенца и пытаются развивать мальчика специальными занятиями, а также не позволяют пользоваться гаджетами. По мнению звезды, раннее развитие у ребенка должго быть подвижным Солисты The Hardkiss запретили двухлетнему сыну смотреть мультики .

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Дети, Семья, Знаменитости, The Hardkiss, Певица, Артистка, Фоосессия, Юлия Санина.
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