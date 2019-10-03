Юлия Санина показала трогательные фото с мужем и маленьким сыном

Новости шоу бизнеса:В подписи звездная мама отметила, что это милейшая фотосессия в ее жизни.

Солистка рок-группы The Hardkiss Юлия Санина снялась в нежной фотосессии вместе со своим сыном Данилой и мужем Валерием Бебко.

Новые снимки Юлия Санина опубликовала на своей странице в инстаграме.

На фотографиях певица позирует в белом кружевном платье с черной кожаной курткой, Валерий – в синей клетчатой рубашке и черных штанах, а их 4-летний сын Даниил – в белой футболке и джинсовке. Автором фото стала Виктория Литта.

Более милой фотосессии у нас еще не было! Спасибо за волшебный день! Виктория Лита, как же профессионально и быстро! Поймать в кадре Даню, это миссия невыполнима, но у вас получилось! – добавила в подписи солистка The Hardkiss

Добавим, фронтмен Тһе Hardkiss Юлия Санина вышла замуж за гитариста группы Валерия Бебко в 2011 году, а в ноябре 2015 у влюбленных родился сын Даниил.

Супруги уделяют немало времени воспитанию их первенца и пытаются развивать мальчика специальными занятиями, а также не позволяют пользоваться гаджетами. По мнению звезды, раннее развитие у ребенка должго быть подвижным Солисты The Hardkiss запретили двухлетнему сыну смотреть мультики .