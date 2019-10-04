Нарвалась на критику: наряд Кайли Дженнер не пришелся по душе фанам (Фото)

Новости шоу бизнеса:Кайли Дженнер похвасталась золотистым платьем, напомнившим фанатам фольгу.

22-летняя Кайли Дженнер была на свадьбе Джастина и Хейли Бибер одним из самых именитых гостей. Молодая миллиардерша выбрала для выхода оригинальное платье: сложного кроя из тяжелого золотистого материала с "жатым" эффектом. Наряд эффектно подчеркивал декольте и длинные ноги Кайли. Поклонники в Instagram восхитились выходом Дженнер: "Греческая богиня в золоте!", "Это жидкое золото", "Великолепна!"

Однако наряд впечатлил далеко не всех. "Это фольга?", "Оно похоже на конфетную обертку", "Я в это заворачиваю печеную картошку", "Она выглядит как Ферреро Роше", – отметили странную фактуру материала платья подписчики Кайли. "Темный шоколад отменен, молочный шоколад вернулся", – съязвили по поводу "конфетной" Кайли поклонники, видимо, намекая на расставание реалити-звезды с Трэвисом Скоттом.

Среди прокомментировавших праздничный образ Кайли нашлись и те, кто оценил великолепие платья, однако отметил, что на чужой свадьбе оно было неуместным. "Я не знал, что это был конкурс красоты? Надеть такое в день свадьбы друга – это дурной вкус", "Это безумно неуважительно, я уверена, наряд на свадьбу должен выглядеть совсем по-другому", "Вырядилась на свадьбу друзей. Разве так можно?", – отметили поклонники, напомнившие, что сам Бибер на свадьбе был в простой белой рубашке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 9.30.19 Публикация от Kylie ✨ (@kyliejenner) 1 Окт 2019 в 7:20 PDT

Свадьба певца Джастина Бибера и Хейли Болдуин, дочери Стивена Болдуина, состоялась три дня назад в отеле Montage Palmetto Bluff в Южной Каролине. На венчание пары в Сомерсетской часовне были приглашены 154 гостя, среди них Кайли и Кендалл Дженнер, Кэти Перри, Эд Ширан и другие знаменитости.