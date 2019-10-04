Непревзойденная Синди Кроуфорд показала себя без косметики (Фото)

Новости шоу бизнеса:Американская супермодель опубликовала новый снимок из сауны.

Синди Кроуфорд поделилась с подписчиками фотографией, на которой позирует в одном полотенце и раскрасневшаяся от высокой температуры. Вот что мы вам скажем: Синди выглядит просто замечательно!

На днях 53-летняя Синди Кроуфорд порадовала поклонников снимком в Инстаграме, на котором появилась практически голая и без грамма косметики. Как вы уже догадались, звезда тут же получила множество приятных комментариев.

Фолловеры не скупились на комплименты: "Совершенство", "Натуральная красота". Подписчики также изъявили желание попариться в бане, как и их кумир.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Missed my morning sauna time. Finally home Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) 2 Окт 2019 в 6:26 PDT

В подписи к фото Кроуфорд сказала, что рада вернуться домой и соскучилась по своему любимому утреннему ритуалу - посещению сауны.

Давно известно, что яркий, грузный макияж может неумолимо старить, поэтому совсем без него Кроуфорд смотрится свежо и здорово.

Желаем всем отлично выглядеть и пользоваться советом от неподражаемой Синди: начинать париться по утрам не из-за проблем, а для себя любимой!