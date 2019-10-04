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Джиджи Хадид прекратила отношения с героем реалити-шоу (Фото)
Джиджи Хадид прекратила отношения с героем реалити-шоу (Фото)

Джиджи Хадид прекратила отношения с героем реалити-шоу (Фото)

Джиджи Хадид прекратила отношения с героем реалити-шоу (Фото)
14:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Американская модель рассталась с Тайлером Кэмероном после двух месяцев романа.

О недолгом романе американских звезд сообщает издание Entertainment Tonight.

В источнике отмечается, что о разрыве Джиджи Хадид и участника реалити-шоу "Холостячка" (The Bachelorette) сообщили близкие люди из окружения звезд. Они заявили, что Тайлер Кэмерон свободен и ни с кем не встречается, тогда как в августе его и звезду подиумов заметили на свидании.

Что интересно, неделю назад сам Тайлер обмолвился, что в его личной жизни произошли изменения. Парень заявил о расставании с девушкой во время съемок программы Ханны Браун.

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Фанаты подозревают, что причиной разрыва стал насыщенный график, ведь Джиджи Хадид не пропускала показов на миланской и парижской Неделях моды, а Тайлер Кэмерон тем временем занимался своей карьерой в США. Однако еще в начале сентября парень поддержал свою возлюбленную и вместе с ней полетел в Нидерланды на похороны ее бабушки.

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Расставание, Джиджи Хадид, Тайлер Кэмерон.
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