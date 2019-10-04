Мишель и Барак Обама отметили 27 лет брака: романтичные фото супругов

С тех пор, как Барак Обама оставил пост президента США, а его жена Мишель перестала быть первой леди прошло почти три года. Однако они до сих пор остаются эталоном счастливой и успешной супружеской пары для миллионов поклонников по всему миру.
Накануне, 3 октября, 55-летняя Мишель Обама в очередной раз доказала, что поклонники не зря увлекаются их парой, опубликовав романтичное фото с мужем. На своей странице в Инстаграме успешная американка опубликовала фото с мужем по случаю 27 годовщины брака. На фото они стоят на балконе своего дома, весело улыбаясь.
"27 лет назад этот парень пообещал мне полную приключений жизнь. Я бы сказала, что он выполнил это. Открываем следующую главу – о том, как жить в опустевшем гнезде и все еще чувствовать ту магию, которая свела нас. Счастливой годовщины, Барак", – трогательно написала Мишель Обама.
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27 years ago, this guy promised me a life full of adventure. I’d say he’s delivered. Here’s to our next chapter of becoming empty nesters and discovering what’s next—while still feeling the magic that brought us together all those years ago. Happy anniversary, Barack.
58-летний Барак Обама также поздравил жену с праздником. И сделал он это на своей странице в Инстаграме. "Как сказали The Beatles, становится все лучше и лучше. Спасибо, малыш, за 27 удивительных лет", – написал под снимком с женой 44-президент США.
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Like the Beatles said: It’s getting better all the time. Thanks, babe, for 27 amazing years!
Ранее сообщалось о том, что Меган Маркл и принц Гарри встретились с президентом ЮАР и его женой. Заключительным событием в их путешествия был визит к президенту Южно-Африканской Республики.