Мишель и Барак Обама отметили 27 лет брака: романтичные фото супругов

Новости шоу бизнеса:Бывшая первая леди США романтично поздравила мужа с юбилеем.

С тех пор, как Барак Обама оставил пост президента США, а его жена Мишель перестала быть первой леди прошло почти три года. Однако они до сих пор остаются эталоном счастливой и успешной супружеской пары для миллионов поклонников по всему миру.

Накануне, 3 октября, 55-летняя Мишель Обама в очередной раз доказала, что поклонники не зря увлекаются их парой, опубликовав романтичное фото с мужем. На своей странице в Инстаграме успешная американка опубликовала фото с мужем по случаю 27 годовщины брака. На фото они стоят на балконе своего дома, весело улыбаясь.

"27 лет назад этот парень пообещал мне полную приключений жизнь. Я бы сказала, что он выполнил это. Открываем следующую главу – о том, как жить в опустевшем гнезде и все еще чувствовать ту магию, которая свела нас. Счастливой годовщины, Барак", – трогательно написала Мишель Обама.

58-летний Барак Обама также поздравил жену с праздником. И сделал он это на своей странице в Инстаграме. "Как сказали The Beatles, становится все лучше и лучше. Спасибо, малыш, за 27 удивительных лет", – написал под снимком с женой 44-президент США.

Ранее сообщалось о том, что Меган Маркл и принц Гарри встретились с президентом ЮАР и его женой. Заключительным событием в их путешествия был визит к президенту Южно-Африканской Республики.