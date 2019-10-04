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Пятница, 04.10.2019
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Мишель и Барак Обама отметили 27 лет брака: романтичные фото супругов
Мишель и Барак Обама отметили 27 лет брака: романтичные фото супругов

Мишель и Барак Обама отметили 27 лет брака: романтичные фото супругов

Мишель и Барак Обама отметили 27 лет брака: романтичные фото супругов
11:29 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Бывшая первая леди США романтично поздравила мужа с юбилеем.

С тех пор, как Барак Обама оставил пост президента США, а его жена Мишель перестала быть первой леди прошло почти три года. Однако они до сих пор остаются эталоном счастливой и успешной супружеской пары для миллионов поклонников по всему миру.

Накануне, 3 октября, 55-летняя Мишель Обама в очередной раз доказала, что поклонники не зря увлекаются их парой, опубликовав романтичное фото с мужем. На своей странице в Инстаграме успешная американка опубликовала фото с мужем по случаю 27 годовщины брака. На фото они стоят на балконе своего дома, весело улыбаясь.

"27 лет назад этот парень пообещал мне полную приключений жизнь. Я бы сказала, что он выполнил это. Открываем следующую главу – о том, как жить в опустевшем гнезде и все еще чувствовать ту магию, которая свела нас. Счастливой годовщины, Барак", – трогательно написала Мишель Обама.

58-летний Барак Обама также поздравил жену с праздником. И сделал он это на своей странице в Инстаграме. "Как сказали The Beatles, становится все лучше и лучше. Спасибо, малыш, за 27 удивительных лет", – написал под снимком с женой 44-президент США.

 
 
 
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Like the Beatles said: It’s getting better all the time. Thanks, babe, for 27 amazing years!

Публикация от Barack Obama (@barackobama)

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Мишель Обама, Барак Обама, Фото, Поздравления, Годовщина свадьбы.
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