Звезда "Джокера" рассказал об отношениях с Руни Марой (Фото)

Новости шоу бизнеса:Хоакин Феникс признался, почему закрутил роман с американской актрисой.

Непростой характер Хоакина Феникса не стал помехой в его актерской карьере. Звездный мужчина очень часто ставит в тупик зарубежные СМИ, но в последнее время охотнее общается с журналистами. И дело не только в американском психологическом фильме "Джокер", премьера которого так всколыхнула общество кинолюбителей.

Голливудский актер, известный своим участием в таких фильмах как "Гладиатор", "Переступить черту", "Она", сейчас очень счастлив в отношениях с американской актрисой, звездой фильма "Девушка с татуировкой дракона", Руни Марой.

Знаменитые актеры познакомились еще на съемках фантастической мелодрамы "Она", где Феникс исполнял роль писателя Теодора, а Мара - его бывшую жену Кэтрин.

Как признался сам Хоакин, он все время думал, что противен Руни, но, как оказалось далее, актриса все-таки испытывала нежные чувства к мужчине. Кто бы мог подумать, но голливудская красотка оказалась стеснительной в делах любовных.

Посмотреть эту публикацию в Instagram via @gregwilliamsphotography #rooneymara #joaquinphoenix Публикация от Rooney Mara (@rooney.mara) 1 Сен 2019 в 5:37 PDT

Все недоразумения сошли на нет, когда актеры начали играть в новых совместных проектах таких как "Мария Магдалина" и "Не волнуйся, он далеко не уйдет". Именно с этого момента актеры были неразлучны.

"Она единственная, кого я загуглил. Хотя довольно долго мы общались по интернету как друзья", - рассказал Хоакин Феникс.

Напомним, что летом этого года Руни Мара и Хоакин Феникс официально подтвердили о помолвке.