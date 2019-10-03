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Звезда "Джокера" рассказал об отношениях с Руни Марой (Фото)

Звезда "Джокера" рассказал об отношениях с Руни Марой (Фото)
14:05 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Хоакин Феникс признался, почему закрутил роман с американской актрисой.

Непростой характер Хоакина Феникса не стал помехой в его актерской карьере. Звездный мужчина очень часто ставит в тупик зарубежные СМИ, но в последнее время охотнее общается с журналистами. И дело не только в американском психологическом фильме "Джокер", премьера которого так всколыхнула общество кинолюбителей.

Голливудский актер, известный своим участием в таких фильмах как "Гладиатор", "Переступить черту", "Она", сейчас очень счастлив в отношениях с американской актрисой, звездой фильма "Девушка с татуировкой дракона", Руни Марой.

Знаменитые актеры познакомились еще на съемках фантастической мелодрамы "Она", где Феникс исполнял роль писателя Теодора, а Мара - его бывшую жену Кэтрин.

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Как признался сам Хоакин, он все время думал, что противен Руни, но, как оказалось далее, актриса все-таки испытывала нежные чувства к мужчине. Кто бы мог подумать, но голливудская красотка оказалась стеснительной в делах любовных.

 
 
 
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via @gregwilliamsphotography #rooneymara #joaquinphoenix

Публикация от Rooney Mara (@rooney.mara)

Все недоразумения сошли на нет, когда актеры начали играть в новых совместных проектах таких как "Мария Магдалина" и "Не волнуйся, он далеко не уйдет". Именно с этого момента актеры были неразлучны.

"Она единственная, кого я загуглил. Хотя довольно долго мы общались по интернету как друзья", - рассказал Хоакин Феникс.

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Напомним, что летом этого года Руни Мара и Хоакин Феникс официально подтвердили о помолвке. 

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Хоакин Феникс, Фото, Руни Мара, Любовные отношения.
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