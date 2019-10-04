Актер Том Фелтон опубликовал архивное видео со съемок "Гарри Поттера"

Новости шоу бизнеса:Ролик, которому почти 20 лет, появился в его личном Instagram-аккаунте.

32-летний британский актер Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в серии фильмов о жизни волшебников, поделился закулисным фрагментом со съемок "Гарри Поттера".

Юные актеры решили развлечься во время работы над первой частью картины "Гарри Поттер и философский камень".

В видео главные герои фильма – Гермиона Грейнджер (Эмма Уотсон), Гарри Поттер (Дэниел Рэдклифф) и сам Малфой во внутреннем дворике магической школы Хогвартс играют в детскую игру на реакцию. Один из участников должен был успеть ударить другого по ладоням, а второй – их резко убрать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Champion #Slytherin Публикация от Tom Felton (@t22felton) 30 Сен 2019 в 7:13 PDT

Ролик набрал около двух миллионов просмотров и свыше 16 тысяч комментариев. "Ну до чего вы трогательные!", – умилялись фолловеры. Пользователи писали о ностальгии и своей большой любви к фильмам о мальчике со шрамом на лбу.

Не обошлось и без предположений, что Фелтон завязал с Эммой Уотсон романтические отношения – намеки на "Драмиону" поклонники Тома и Эммы уже много лет подряд без устали находят в совместных интервью, фото и постах актеров в социальных сетях.