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Актер Том Фелтон опубликовал архивное видео со съемок "Гарри Поттера"

Актер Том Фелтон опубликовал архивное видео со съемок "Гарри Поттера"
16:41 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Ролик, которому почти 20 лет, появился в его личном Instagram-аккаунте.

32-летний британский актер Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в серии фильмов о жизни волшебников, поделился закулисным фрагментом со съемок "Гарри Поттера". 

Юные актеры решили развлечься во время работы над первой частью картины "Гарри Поттер и философский камень".

В видео главные герои фильма – Гермиона Грейнджер (Эмма Уотсон), Гарри Поттер (Дэниел Рэдклифф) и сам Малфой во внутреннем дворике магической школы Хогвартс играют в детскую игру на реакцию. Один из участников должен был успеть ударить другого по ладоням, а второй – их резко убрать. 

 
 
 
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Champion #Slytherin

Публикация от Tom Felton (@t22felton)

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Ролик набрал около двух миллионов просмотров и свыше 16 тысяч комментариев. "Ну до чего вы трогательные!", – умилялись фолловеры. Пользователи писали о ностальгии и своей большой любви к фильмам о мальчике со шрамом на лбу.

Не обошлось и без предположений, что Фелтон завязал с Эммой Уотсон романтические отношения – намеки на "Драмиону" поклонники Тома и Эммы уже много лет подряд без устали находят в совместных интервью, фото и постах актеров в социальных сетях.

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Все по теме:

Фильмы, Кино, Гарри Поттер, Знаменитости, Актер, Том Фелтон.
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