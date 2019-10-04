Скачать
Пятница, 04.10.2019
"Это не нормально": Гончарук выступил против "турборежима" Рады
"Это не нормально": Гончарук выступил против "турборежима" Рады
Программа деятельности Кабмина утверждена парламентом
Программа деятельности Кабмина утверждена парламентом
Назван лучший игрок Лиги чемпионов по итогам недели
Назван лучший игрок Лиги чемпионов по итогам недели
В "Звездных Войнах" появиться новый злой персонаж
В "Звездных Войнах" появиться новый злой персонаж

Бразильская супермодель потрясла своим образом в Париже

Бразильская супермодель потрясла своим образом в Париже
18:02 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Звезда подиумов обнародовала фотографии, на которых предстала в стильном наряде.

Изабель Гулар, которая является одним из "ангелов" Victoria's Secret, поразила поклонников своим образом. 

34-летняя Изабель Гулар опубликовала в своем инстаграм фото, сделанные в Париже. На фотографиях красотка позировала в джинсовом костюме, куртка которого была красиво украшена двумя милыми ангелочками.

Дополнила модель осенний лук фуражкой украинского бренда Ruslan Baginskiy. Свой радостный настрой Гулар показала с помощью розовых маргариток, которые дополнили ее стильный образ. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

The floral feeling #paris #flowers #passion

Публикация от Izabel Goulart (@izabelgoulart)  

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

The floral feeling #paris #flowers #passion

Публикация от Izabel Goulart (@izabelgoulart)

Непревзойденная Синди Кроуфорд показала себя без косметики (Фото)

Бразильская супермодель была первой, кто примерил изделие украинского дизайнера. Теперь симпатичную фуражку на длинноногой супермодели можно увидеть довольно часто.

Украинский бренд Ruslan Baginskiy популярность получил очень быстро. Фуражки украинского дизайнера надевали Мадонна, Белла и Джиджи Хадид, Кьяра Ферраньи, Ирина Шейк, Тейлор Свифт и многие другие.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Модель, Знаменитости, супермодель, Изабель Гулар, Бразильская модель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 4 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Гороскоп на сегодня, 4 октября 2019: все знаки Зодиака
03 "И так сойдет": "доказательства", почему женщины живут дольше мужчин
04 Приметы и обряды на 4 октября - День Кондрата
05 Лучшие поздравления с Днем учителя на украинском языке: стихи и открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина и Беларусь: Зеленский назвал приоритеты сотрудничества
Украина и Беларусь: Зеленский назвал приоритеты сотрудничества
Почти каждый десятый украинец оформил ID-карту
Почти каждый десятый украинец оформил ID-карту
Осужденный в Беларуси Шаройко уже вернулся домой
Осужденный в Беларуси Шаройко уже вернулся домой
Суды могут обязать Facebook удалять оскорбительный контент
Суды могут обязать Facebook удалять оскорбительный контент
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь