Бразильская супермодель потрясла своим образом в Париже

Новости шоу бизнеса:Звезда подиумов обнародовала фотографии, на которых предстала в стильном наряде.

Изабель Гулар, которая является одним из "ангелов" Victoria's Secret, поразила поклонников своим образом.

34-летняя Изабель Гулар опубликовала в своем инстаграм фото, сделанные в Париже. На фотографиях красотка позировала в джинсовом костюме, куртка которого была красиво украшена двумя милыми ангелочками.

Дополнила модель осенний лук фуражкой украинского бренда Ruslan Baginskiy. Свой радостный настрой Гулар показала с помощью розовых маргариток, которые дополнили ее стильный образ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram The floral feeling #paris #flowers #passion Публикация от Izabel Goulart (@izabelgoulart) 3 Окт 2019 в 9:15 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram The floral feeling #paris #flowers #passion Публикация от Izabel Goulart (@izabelgoulart) 3 Окт 2019 в 9:15 PDT

Бразильская супермодель была первой, кто примерил изделие украинского дизайнера. Теперь симпатичную фуражку на длинноногой супермодели можно увидеть довольно часто.

Украинский бренд Ruslan Baginskiy популярность получил очень быстро. Фуражки украинского дизайнера надевали Мадонна, Белла и Джиджи Хадид, Кьяра Ферраньи, Ирина Шейк, Тейлор Свифт и многие другие.