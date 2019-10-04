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Надя Дорофеева опубликовала новое фото со своими любимыми артистами

Надя Дорофеева опубликовала новое фото со своими любимыми артистами
19:38 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Новый опубликованный снимок в социальных сетях исполнительницы был сделан во Дворце спорта, где заканчиваются последние приготовления к шоу.

Участница группы "Время и Стекло" на данный момент полностью занята подготовкой - уже завтра она и Позитив покажут своим фанатам, что такое настоящее VISLOVO. Почти все время певица сейчас проводит на репетициях - так, недавно она показала фото без макияжа, сделанное прямо в авто.

На фото видно, что Надя запечатлена среди рабочих конструкций в окружении своих любимых артистов - мужа Владимира Дантеса и Потапа.

Артистка одета в черные с белыми вставками лосины и черный худи. Певица положила руки на плечи супруга, а голову откинула назад на плечо Потапу, при этом забавно сложив губы в поцелуе. 

 
 
 
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@realpotap @vladimirdantes мои любимые артисты

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

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"Мои любимые артисты", - подписала снимок девушка.

Сразу же фото прокомментировала супруга Потапа Настя Каменских, отметив, что артист справа очень даже ничего.

Фанатам Нади Дорофеевой очень понравилось подобное трио и они оставили много умиленных отзывов.

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Знаменитости, Позитив, Певица, Надя Дорофеева, Концерты, Артистка.
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