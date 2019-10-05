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"Мастер Шеф" 9 сезон 6 выпуск: чем удивил новый эпизод кулинарного шоу (Видео)

"Мастер Шеф" 9 сезон 6 выпуск: чем удивил новый эпизод кулинарного шоу (Видео)
14:04 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Сегодня в 6 выпуске 9 сезона "Мастер Шеф" судьи кулинарного шоу подготовили для участников новые испытания.

В 6 выпуске 9 сезона "Мастер Шеф" судьи подготовили для участников новые конкурсы и испытания, которые проверят их на внимательность, человечность и выносливость.

Первое испытание на этой неделе - проверка на экономность, а точнее на безотходное производство. Задание - час времени, пять минут на выбор продуктов, свободный выбор блюда. Вроде как все достаточно просто, но нет. На "Мастер Шеф" всегда есть "но" в заданиях от судей кулинарного шоу. Каждый участник получил посудину, в которую по завершению конкурса будет собрана все, что осталось: жмых, чешуя с рыбы, остатки каш и соусов. Эта посудина была заменителем мусорки. В конце испытания Эктор по весу мисок и определил самых экономных участников.

Кулинары-аматоры пытались сделать все возможное для того, что бы было меньше отходов. Но не все участники экономили: Руслан "Лолита" набрал гору продуктов.

Итоги конкурса: больше всего отходов - у Руслана (962 грамма),512 грамм - у Андрея и 543 - у Элеоноры. Лучшее блюдо - морепродукты под соусом из устриц и манго от "Аннушки". Девушка получила много похвали и подарок от спонсора. Худшее блюдо - рыба, приготовленная Марией. Девушка получила черный фартук.

Второй конкурс стал еще одной неожиданностью. Кулинаров на кухне не пришел встречать Эктор, что очень удивило участников. Громко крича и в белой перчатке, Эктор зарвался в павильон и начал пародировать украинский проект "Ревизор", даже в шутку проверил стерильность лысины Владимира Ярославского.

Но на этом все шутки и заканчивались. Судьи отметили, что победит самый внимательный.

Задание конкурса: участники в белых фартуках готовили блюдо, а черные фартуки будут "ревизорами", которые будут контролировать процесс, и будут звать Эктора, если найдут ошибку. Если судья ее подтверждает, то кулинары меняются местами. Все участники готовили одинаковое блюдо - утиную грудку с вишневым соусом, сырными крокетами и пюре из тыквы и облепихи, поэтому шансы у всех были одинаковые. За время конкурса не все участники сумели стать "ревизорами".

Эктор Хименес-Браво решил наказать влюбленную пару проекта - Петра и Юлю. Им не раз давались замечания. Наказание - у Петра черный фартук, у Юли - белый. Этим Эктор хотел намекнуть Юле, что из-за нее парень уже третий раз надевает черный фартук.

Битва черных фартуков: Элеонора Зубенко, Аннушка, Юлия Клименко, Артем Янковский, Петр Косовский и Руслан Лучков. С утра участников битвы привезли в село. Им был роздан "транспорт": тачка, одеяло, бочка, советский холодильник на колесах, детская тележка и велосипед, и карту с пометкой, где находятся продукты. Из тех ингредиентов, которые участники получили за отведенное время, нужно было приготовить десерт ресторанного уровня. Из добытых потом и потраченными силами продуктов, кулинары любители проекта "Мастер Шеф" вернулись в павильон шоу и продолжили битву черных фартуков. Там их уже ждали их коллеги, которые болели за них с балкона.

На приготовление блюда было дано потора часа. Арсен решил готовить штрудель с яблоками и корицей, Петр выбрал тарт с шоколадным ганашем и грушей, Русик готовил тарталетки с апельсиновым курдом и меренгой. Элеонора колдовала над яблочной шарлоткой, "Аннушка" пекла постный бисквит, а Юля шоколадно-апельсиновый кекс с целой грушей и крамблом.

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В целом все участники справились с заданием, учитывая уровень сложности. По словам Эктора, мелкие помарки совершили все шестеро участников, но домой так сегодня никого и не отправили."Да, вы все допустили мелкие ошибки, но с заданием справились практически все на одном уровне. Поэтому сегодня тот исключительный случай, когда никто не уезжает домой", – подытожил Эктор Хименес-Браво.

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