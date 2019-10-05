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Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс снова стали родителями

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс снова стали родителями
13:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Звезда сериала "Сплетница" Блейк Лайвли родила третьего ребенка от мужа, актера Райана Рейнольдса.

Супруги тщательно скрывают подробности своей личной жизни, поэтому СМИ только в октябре узнали о том, что актриса стала мамой в августе 2019 года.

Как сообщает издание US Weekly, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями третьего малыша в августе 2019 года. Звездные родители не ведут слишком публичную жизнь и не раскрывают подробности пополнения в семье.

Поэтому пока неизвестно, какого пола родился ребенок у супругов. Киноактеры также официально не подтвердили появление малыша.

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Пара сообщила о пополнении в семье на красной дорожке премьеры фильма "Покемон. Детектив Пикачу" в Нью-Йорке еще в начале мая. Супруги находятся в официальном браке с 2012 года, перед этим провстречавшись 11 месяцев. У Блейк и Райана уже есть 2 дочери Джеймс и Инес, которые часто с ними посещают светские мероприятия.

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Ребенок, Актриса, Звезда, Райан Рейнольдс, Блейк Лайвли, Родила.
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