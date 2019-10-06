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Новая "Ревизор" вышла замуж: первые фото

Новая "Ревизор" вышла замуж: первые фото
11:28 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Известная украинская телеведущая, ведущая нового сезона проекта "Ревизор" Юлия Панкова вышла замуж.

Свадебная церемония прошла в пятницу, 4 октября.

Об этом сказано на сайте Нового канала. Отмечается, что влюбленные обменялись клятвами верности в присутствии ближайших родственников и друзей.

Свадьба прошла в одном из киевских ресторанов. "Я решила, что в городе, в уютном ресторанчике нам будет комфортнее. Выбрали заведение, которое сейчас функционирует как ресторан, а вскоре здесь откроют отель", - рассказала Юлия.

Имя и лицо избранника Панкова не показывает. Однако не скрывает, что ее любимый занимается бизнесом в сфере высоких технологий.

"Не хочу публично показывать мужа, спекулировать на теме любви ради рейтингов и подписчиков в соцсетях. Я никогда не оголяю тело и душу. И не собираюсь этого делать", - заявила ранее ведущая.

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Юлия Панкова работала ведущей в программе "Инсайдер" на ICTV. Также в 2011-м году девушка участвовала в первом сезоне кулинарного проекта "МастерШеф". Там она заняла 16 место, так и не получив "кителя".

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Телеведущая, Вышла замуж, Ревизор, Юлия Панкова.
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