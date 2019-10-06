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"Все проверяет": Елена Кравец рассказала о Зеленском и "Квартале"
Елена Кравец рассказала о Зеленском и "Квартале"

"Все проверяет": Елена Кравец рассказала о Зеленском и "Квартале"

"Все проверяет": Елена Кравец рассказала о Зеленском и "Квартале"
12:13 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец рассказала об отношении Владимира Зеленского к шуткам о его президентстве.

Елена Кравец полушутя призналась, что Владимир Зеленский вычитывает все шутки, которые сценаристы пишут о нем и первой леди.

После такого, как Зеленский стал президентом, его отношения с бывшими коллегами мало изменились, об этом Кравец сказала в интервью программе "Светская жизнь".

Так, на вопрос о том, не мешает ли дружба с семьей президента пародировать Елену Зеленскую, актриса ответила, что это очень интересно.

Во-первых, Вова все проверяет. Он вычитывает тексты. Во-вторых, ну мы же думаем, что говорим. Это очень интересно. Мне кажется, такого не было никогда. Интересно, когда тебе по работе надо пародировать свою же подругу, – сказала она.

Кравец также отметила, что глава государства не удалился ни с одной группы "Квартала 95" в соцсетях. По ее словам, он даже иногда там пишет.

"Не надо прыгать выше головы": Елена Кравец рассказала о сложностях участия в "Танцах со звездами" (Фото, Видео)

"На День Независимости я его набрала, чтобы сказать, что очень классная речь... А он говорит: "Пожалуйста, звоните мне. Я хочу оставаться на земле, и я через пять лет планирую вернуться", – добавила Кравец.

Она также отметила, что до сих пор не переименовала президента в телефоне – там он до сих пор "Вовка".

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Квартал-95, Актриса, Владимир Зеленский, Елена Кравец.
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