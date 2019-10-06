СМИ: звезда "Интернов" встречается с голливудским режиссером (Фото)

Новости шоу бизнеса:Даррен Аронофски, который ранее встречался с Дженнифер Лоуренс и Рейчел Вайс, сообщил о своей новой избраннице - Аглае Тарасовой.

Создатель картин "Реквием по мечте" и "Черный лебедь" пришел вместе с Тарасовой на 67-й кинофестиваль в Сан-Себастьяне на премьеру фильма Pacified. Режиссером картины выступил Пэкстон Винтерс, а Даррен – продюсером.

Совместный выход на красной дорожке подтвердил все слухи о новом романе американского режиссера. Киноработа Pacified получила главный приз фестиваля. Также Актер, сыгравший главную роль, Букассе Кабенгеле признан "лучшим актером".

Слухи об отношениях Тарасовой и Аронофски начали ходить летом 2018 года. Перед россиянкой у Даррена был громкий роман с другой молодой актрисой Дженнифер Лоуренс. Кроме того, Аронофски воспитывает сына от нынешней жены Дэниела Крейга, актрисы Рейчел Вайс.

Ранее стало известно, что в возрасте 33 лет скончалась украинская актриса театра и кино Марина Куклина.