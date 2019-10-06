СМИ: звезда "Интернов" встречается с голливудским режиссером (Фото)

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20:01 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Даррен Аронофски, который ранее встречался с Дженнифер Лоуренс и Рейчел Вайс, сообщил о своей новой избраннице - Аглае Тарасовой.

Создатель картин "Реквием по мечте" и "Черный лебедь" пришел вместе с Тарасовой на 67-й кинофестиваль в Сан-Себастьяне на премьеру фильма Pacified. Режиссером картины выступил Пэкстон Винтерс, а Даррен – продюсером.

Совместный выход на красной дорожке подтвердил все слухи о новом романе американского режиссера. Киноработа Pacified получила главный приз фестиваля. Также Актер, сыгравший главную роль, Букассе Кабенгеле признан "лучшим актером".

Слухи об отношениях Тарасовой и Аронофски начали ходить летом 2018 года. Перед россиянкой у Даррена был громкий роман с другой молодой актрисой Дженнифер Лоуренс. Кроме того, Аронофски воспитывает сына от нынешней жены Дэниела Крейга, актрисы Рейчел Вайс.

 
 
 
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Российская актриса - Аглая Тарасова и голливудский оскароносный режиссёр - Даррен Аронофски вышли вместе в свет, чем подтвердили давние слухи о своём романе. . Как вам эта пара? . Между Аглаей и Дарреном 25-ти летняя разница в возрасте, но, как мы знаем: возраст любви не помеха! . #новости #звезды #шоубизнес #новостизвезд #звездышоубизнеса #новостидня #новостишоубизнеса #шоубиз #аглаятарасова #дарренаронофски

Публикация от НОВОСТИ О ЗВЁЗДАХ (@novosti_show_biza)

Лили Роуз-Депп появилась на публике в непрактичном наряде

Ранее стало известно, что в возрасте 33 лет скончалась украинская актриса театра и кино Марина Куклина.

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Интерны, Даррен Аронофски, Фото, Аглая Тарасова.
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