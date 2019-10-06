СМИ: звезда "Интернов" встречается с голливудским режиссером (Фото)

Создатель картин "Реквием по мечте" и "Черный лебедь" пришел вместе с Тарасовой на 67-й кинофестиваль в Сан-Себастьяне на премьеру фильма Pacified. Режиссером картины выступил Пэкстон Винтерс, а Даррен – продюсером.
Совместный выход на красной дорожке подтвердил все слухи о новом романе американского режиссера. Киноработа Pacified получила главный приз фестиваля. Также Актер, сыгравший главную роль, Букассе Кабенгеле признан "лучшим актером".
Слухи об отношениях Тарасовой и Аронофски начали ходить летом 2018 года. Перед россиянкой у Даррена был громкий роман с другой молодой актрисой Дженнифер Лоуренс. Кроме того, Аронофски воспитывает сына от нынешней жены Дэниела Крейга, актрисы Рейчел Вайс.
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Российская актриса - Аглая Тарасова и голливудский оскароносный режиссёр - Даррен Аронофски вышли вместе в свет, чем подтвердили давние слухи о своём романе. . Как вам эта пара? . Между Аглаей и Дарреном 25-ти летняя разница в возрасте, но, как мы знаем: возраст любви не помеха! . #новости #звезды #шоубизнес #новостизвезд #звездышоубизнеса #новостидня #новостишоубизнеса #шоубиз #аглаятарасова #дарренаронофски
Ранее стало известно, что в возрасте 33 лет скончалась украинская актриса театра и кино Марина Куклина.