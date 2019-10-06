Ушла из жизни украинская актриса театра и кино

Новости шоу бизнеса:В возрасте 33 лет скончалась Марина Куклина.

5 октября в возрасте 33 лет ушла из жизни молодая украинская актриса театра и кино Марина Куклина.

О трагичной новости сообщили ее друзья в социальной сети Facebook.

"Впервые я запомнила Марину, когда мы увиделись случайно в Храме в Пархомовке. Мы с мужем поехали посмотреть мозаики Рериха, и вдруг, в почти пустой церкви со мной здоровается девушка, улыбка которой сияет, а сама она излучает свет", - вспоминает актриса Римма Зюбина.

Известно, что Марина Куклина родилась 12 июня 1986 года.

В 2007 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого.

Украинская актриса известна по таким ролям в сериалах как "Анна Герман", "Пес", "Женский доктор". Свою первую главную роль Марина Куклина сыграла в сериале "Кафе на Садовой".

Актриса была замужем за украинским режиссером Андреем Май. У пары есть сын.

Официальную причину смерти близкие умершей актрисы не разглашают, но известно, что Куклина болела онкологией.

Ранее сообщалось, что умер известный чешский певец Карел Готт.