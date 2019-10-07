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"Танцы со звездами 2019": обмен партнерами и голосование (Видео)

"Танцы со звездами 2019": обмен партнерами и голосование (Видео)
09:14 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Вчера, 6 октября, состоялся 7 выпуск танцевального шоу со звездами украинского шоу-бизнеса.

По правилам этого выпуска, все участники проекта должны были поменяться со своими партнерами по танцам.

Во время обмена такие правила действуют на всех международных версиях проекта.

По традициям "Танцев со звездами" объявляла звездные пары украинская певица Тина Кароль. С какими партнерами пришлось станцевать в 7 выпуске танцевального проекта - смотрите далее.

Елена Кравец и Дмитрий Дикусар

На паркете Елена Кравец и Дмитрий Дикусар ошеломили зрителей страстным и нежным венским вальсом.

Виктория Булитко и Максим Леонов

Во время постановки пара продемонстрировала сложные поддержки и настоящую американскую страсть.

Ксения Мишина и Елизавета Дружинина

Танцовщицы зажгли на паркете с аргентинским танго.

Людмила Барбир и Евгений Кот

Пара показала горячую постановку на кухне, чем вызвала восторг в зале.

Алексей Яровенко и Юлия Сахневич

А вот актер Алексей Яровенко перед выступлением решил опровергнуть слухи о романтических отношениях на проекте. Выступление Алексей Яровенко посвятил любимой жене и исполнил венский вальс под романтическую композицию "Я люблю тебя".

Даниэль Салем и Елена Шоптенко

Зажигательная пара решила показать страстный пасодобль в стиле королевской борьбы за власть.

Михаил Кукуюк и Илона Гвоздева

Пара выбрала для выступления самбу.

Анна Ризатдинова и Дмитрий Жук

Анна и Дмитрий выбрали страстное танго, которое вспыхнуло в казино.

Владимир Остапчук и Александр Прохоров

На паркете Владимир Остапчук и Александр Прохоров решили показать все свое мужество в пасодобле.

По правилам 7 выпуска "Танцы со звездами 2019" никто из проекта не ушел. 

"Танцы со звездами 2019": кто покинул 6 выпуск проекта (Видео)

Еще в начале шоу ведущие Юрий Горбунов и Тина Кароль объявили о старте голосования за фаворитов. Линии будут открыты в течение недели, а полученные данные 6 октября повлияют на результаты следующего эфира.

В конце выпуска Тина Кароль и Юрий Горбунов решили объявить знаменитостей, которые получили наименьшее количество баллов. В зоне риска оказались Михаил Кукуюк и Елена Кравец.

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