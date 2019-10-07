25 лет спустя: совместный снимок звезд сериала "Друзья" (Фото)

Новости шоу бизнеса:Кортни Кокс выложила совместный снимок из Дженнифер Энистон и Мэттом Лебланом.

Только недавно популярный американский ситком "Друзья" отметил свою 25-ю годовщину с выхода самой первой серии.

Спустя годы звезды сериала не только не перестали общаться друг с другом, но и перенесли настоящую дружбу до наших дней.

В этот раз актриса Кортни Кокс, которая неоднократно выкладывает на своей официальной странице в Instagram самые смешные и ироничные фото и видео из своей личной жизни, опубликовала совместный снимок со своими близкими друзьями - Дженнифер Энистон (исполнявшая роль Рэйчел Грин) и Мэттом Лебланом (исполнявший роль Джои Трибианни).

Посмотреть эту публикацию в Instagram A rare night and I love it. Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial) 6 Окт 2019 в 12:05 PDT

"Редкий вечер, и он мне очень нравится", - прокомментировала американская актриса.