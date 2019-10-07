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Кейт Миддлтон, Меган Маркл и принцы Уильям и Гарри объединились ради одной цели (Видео)

Кейт Миддлтон, Меган Маркл и принцы Уильям и Гарри объединились ради одной цели (Видео)
17:01 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Несмотря на слухи о распрях, недоразумениях и даже вражде, представители британской монаршей семьи показали поклонникам неожиданную кооперацию.

Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и Меган Маркл с принцем Гарри объединились для работы в проектах с социальной целью.

В июне Кейт Миддлтон и принц Уильям решили отделиться Кейт Миддлтон и принц Уильям отделили принца Гарри и Меган Маркл от своего фонда от принца Гарри и Меган Маркл и в дальнейшем самостоятельно вести Королевский фонд. После этого сеть накрыла еще одна волна слухов о вражде их семей. Однако не прошло и четырех месяцев, как герцоги Кембриджские и Сассекские объединились для совместного проекта.

Любимые представители монаршей семьи подарили свои голоса людям, которые снялись в видео, посвященном борьбе со стрессом и депрессией. Краткий социальный ролик снял режиссер Ричард Кертис, который работал над известным фильмом "Четыре свадьбы и одни похороны".

Видео начинается с обращения принца Уильяма. "Все знают это чувство, когда жизнь берет над нами верх", – сказал герцог Кембриджский, после чего к нему присоединился его брат принц Гарри. "Мы чувствуем себя напряженными, подавленными, тревожными или чувствуем проблемы со сном. Мы думаем, что ничего не можем с этим поделать", – сказал младший внук Елизаветы II.

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Тут же к нему присоединилась его жена Меган Маркл. "Но есть вещи, которые мы можем сделать. Теперь есть новый способ помочь изменить ситуацию. Every Mind Matters покажет вам простые способы заботиться о своем психическом здоровье", – добавила герцогиня Сассекская.

А Кейт Миддлтон завершила их обращение к больным, которые страдают от стресса или депрессии. "Начните с бесплатного онлайн-плана, который разработали для того, чтобы помочь вам справиться со стрессом, повысить свое настроение, улучшить свой сон и контролировать свое состояние и эмоции", – завершила герцогиня Кембриджская.

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