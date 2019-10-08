У них точно есть какой-то секрет: самые нестареющие звезды в Голливуде (Фото)

Эти люди выглядят молодо уже такое большое количество лет подряд, что мы уже начинаем подозревать, а не заключили ли они сделку с дьяволом. Представляем вам подборку самых нестареющих звезд во всем Голливуде.