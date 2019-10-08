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Когда на свадьбу не пригласили: Селена Гомес опубликовала грустное селфи (Фото)

Когда на свадьбу не пригласили: Селена Гомес опубликовала грустное селфи (Фото)
15:31 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Селена Гомес поделилась нетипичным селфи, на котором она выглядела слишком грустной. Скорей всего, она огорчена фотографиями свадьбы своего бывшего.

Селена Гомес не любит публиковать откровенные посты в своем Instagram, поэтому, когда она это делает, все обращают на это особое внимание.

7 октября она опубликовала селфи в постели. На фото Селена без макияжа и без огонька в глазах, такого свойственного для известной певицы. Ее красивые карие глаза выглядели так, словно она всю ночь плакала, а подпись поста был абсолютно душераздирающей "Я, все это время". 

Многие поклонники заметили, что фото было опубликовано незадолго после того, как жена Джастина Бибера, Хейли Болдуин, поделилась первыми фотографиями с дня свадьбы.

 
 
 
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Me, all the time

Публикация от Selena Gomez (@selenagomez)

Свершилось: Джастин Бибер и Хейли Болдуин на свадебной церемонии (Фото)

Некоторые фанаты подумали, что именно эти фотографии спровоцировали подавленное настроение известной певицы и актрисы: "Человек, который по-настоящему выглядит несчастным. Кажется, она уже увидела свадебные фотографии Бибера", "Я надеюсь, что Джастин и Хейли чувствуют себя также плохо, как ты".

Однако, многие преданные поклонники Селены полагают, что причиной "грустного селфи" было продолжительное плохое самочувствие звезды.

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Депрессия, Селена Гомес, Фото, Американская певица, Американская актриса.
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