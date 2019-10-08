Скачать
Вторник, 08.10.2019
"Это не так": Загороднюк - о вероятном сокращении бюджета оборонного сектора
"Это не так": Загороднюк - о вероятном сокращении бюджета оборонного сектора
Правительство запустило проект "Диалоги об Украине"
Правительство запустило проект "Диалоги об Украине"
Беленюк и Магучих получили награды НОК (Фото)
Беленюк и Магучих получили награды НОК (Фото)
Apple представила стабильную версию macOS Catalina: что известно
Apple представила стабильную версию macOS Catalina: что известно

Неудачный образ: Кристина Агилера на гала-концерте в Лас-Вегасе (Фото)

Неудачный образ: Кристина Агилера на гала-концерте в Лас-Вегасе (Фото)
17:35 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Пользователи обсуждают очередную модную ошибку певицы.

В Сети появились фотографии 38-летней Кристины Агилеры с гала-вечера в Лас-Вегасе. На мероприятии звезда получила награду от благотворительной организации Shade Tree, которая занимается защитой женщин и детей, подвергшихся насилию.

Куда больше внимания публики привлек внешний вид Кристины - певица предпочла неудачный наряд. Для выхода в свет Агилера выбрала светло-голубой oversize блейзер, который визуально увеличил объемы певицы, хотя линию талии Кристина подчеркнула черным ремнем. К тому же блейзер Кристина надела на голое тело, продемонстрировав публике неуместное глубокое декольте. "Изюминкой" неудачного образа певицы стали массивные бежевые ботфорты, которые также прибавили объема и без того располневшей знаменитости.

Звездная исполнительница уже прославилась так называемыми "модными провалами". Агилеру регулярно критикуют за неграмотно подобранные вещи, подчеркивающие недостатки ее фигуры, особенно после того, как певица заметно поправилась.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

@xtina honored at the “Mask Off Gala” #christinaaguilera #xtina

Публикация от Christina Aguilera Fighters (@christinaaguilerafighters)

MARUV шокировала поклонников своим новым фото в Instagram (Фото)

Поклонники подозревают, что Кристина отказалась от услуг стилиста и решила одеваться на мероприятия самостоятельно.

Напомним, в прошлом году Агилера вернулась на сцену после 10-летнего перерыва. Как объяснила певица, ей не хотелось быть гастролирующей мамой, которую почти не видят дома. Сейчас старшему сыну Кристины 11 лет, а дочери недавно исполнилось пять.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кристина Агилера, Лас-Вегас, Королева, Певица, Знаменистость.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы болезни, от которых защищает кофе
02 Приметы и обряды на 8 октября - День преподобного Сергия Радонежского
03 Именины (День Ангела) Сергея: значение имени и поздравление
04 Врачи подсказали, как есть майонез без вреда для здоровья
05 Гороскоп на сегодня, 8 октября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Разведение войск: Хомчак рассказал, куда отойдут войска ВСУ
Разведение войск: Хомчак рассказал, куда отойдут войска ВСУ
Аваков презентовал комитету ВР проект бюджета МВД 2020
Аваков презентовал комитету ВР проект бюджета МВД 2020
Когда ждать &quot;бабьего лета&quot;: прогноз погоды на завтра
Когда ждать "бабьего лета": прогноз погоды на завтра
Сэльма Блэр и лошади: жизнь знаменитости после химиотерапии (Фото)
Сэльма Блэр и лошади: жизнь знаменитости после химиотерапии (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь