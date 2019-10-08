Неудачный образ: Кристина Агилера на гала-концерте в Лас-Вегасе (Фото)

Новости шоу бизнеса:Пользователи обсуждают очередную модную ошибку певицы.

В Сети появились фотографии 38-летней Кристины Агилеры с гала-вечера в Лас-Вегасе. На мероприятии звезда получила награду от благотворительной организации Shade Tree, которая занимается защитой женщин и детей, подвергшихся насилию.

Куда больше внимания публики привлек внешний вид Кристины - певица предпочла неудачный наряд. Для выхода в свет Агилера выбрала светло-голубой oversize блейзер, который визуально увеличил объемы певицы, хотя линию талии Кристина подчеркнула черным ремнем. К тому же блейзер Кристина надела на голое тело, продемонстрировав публике неуместное глубокое декольте. "Изюминкой" неудачного образа певицы стали массивные бежевые ботфорты, которые также прибавили объема и без того располневшей знаменитости.

Звездная исполнительница уже прославилась так называемыми "модными провалами". Агилеру регулярно критикуют за неграмотно подобранные вещи, подчеркивающие недостатки ее фигуры, особенно после того, как певица заметно поправилась.

Поклонники подозревают, что Кристина отказалась от услуг стилиста и решила одеваться на мероприятия самостоятельно.

Напомним, в прошлом году Агилера вернулась на сцену после 10-летнего перерыва. Как объяснила певица, ей не хотелось быть гастролирующей мамой, которую почти не видят дома. Сейчас старшему сыну Кристины 11 лет, а дочери недавно исполнилось пять.