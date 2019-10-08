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Вторник, 08.10.2019
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Ксения Симонова заняла призовое место на конкурсе Britain's Got Talent (Видео)
Ксения Симонова заняла призовое место на конкурсе Britain's Got Talent (Видео)

Ксения Симонова заняла призовое место на конкурсе Britain's Got Talent (Видео)

Ксения Симонова заняла призовое место на конкурсе Britain's Got Talent (Видео)
19:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Популярная художница Ксения Симонова в очередной раз покорила международное шоу. Украинка завоевала третье место в популярном шоу Britain's Got Talent.

О немалом достижении Ксения Симонова рассказала на официальной странице в фейсбук. Художница показала свои рисунки на песке и призналась, что ее работа покорила звездных судей британского талант-шоу. Эксперты нажал на "Золотую кнопку", поэтому Ксения Симонова автоматически попала в финал Вritain's Got Talent, который состоялся 5 октября в Лондоне. По результатам шоу, украинке отдали бронзу.

Кроме этого, Ксения Симонова вошла в историю мирового проекта, ведь она единственная, кого дважды судьи отправляли в финал без прохождения всех этапов шоу. В январе 2019 года такое же решение принимали представители Аmerica's Got Talent, в котором украинка также завоевала третье призовое место.

В финале британского проекта Ксения Симонова показала чувственную историю с названием "Всегда в наших сердцах". Художница использовала песок и искусственный снег для создания картин, что поразило всех зрителей. Выступление она посвятила покойной принцессе Диане, поэтому многие судьи не сдерживали слез от ее работы.

"Я заняла третье место на Britains Got Talent: the Champions! Мое выступление было посвящено принцессе Диане. Для меня она идеальная леди и символ доброты и сострадания... Я довольна шоу. Довольна результатом. Спасибо, Британия", – написала Ксения Симонова.

Кто такая Ксения Симонова?

Это украинская художница и мастер песочной мультипликации. Впервые о ее творчестве узнали в 2009 году, когда Ксения Симонова выступила на шоу "Україна має талант". Тогда художница победила и получила не только славу, но и главный приз в размере миллиона гривен.

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После такого успеха Ксению Симонову пригласили к сотрудничеству знаменитые артисты. Так, художница выступила на Евровидении-2011 с украинской певицей Микой Ньютон, а в 2019 году во второй раз вышла на сцену песенного конкурса с представительницей Молдовы Анной Одобеску.

Немалый успех Ксения Симонова получила и на талант-шоу. В 2019 году украинка приняла приглашение от американского проекта и выступила со своей работой на кастингах. Художница с легкостью завоевала благосклонность судей и сразу же попала в финал, обойдя 50 участников из разных стран мира.

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Видео, Выступление, Украинка, Талант, Britain's Got Talent, Ксения Симонова.
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