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Джеффри Дин Морган женился спустя 10 лет отношений (Фото)

Джеффри Дин Морган женился спустя 10 лет отношений (Фото)
20:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Американский актер Джеффри Дин Морган, которого поклонники больше знают по роли Нигана в популярном хоррор-сериале "Ходячие мертвецы", женился 5 октября.

Первые фото обнародовали супруги – актриса Хилари Бертон и сам Джеффри. В течение многих лет западные СМИ были убеждены, что пара актеров уже как минимум 5 лет были женаты. Впрочем, пара не называла свой официальный статус – партнеров или супругов – поэтому журналисты догадывались об уровне их отношений только по слухам.

Но 5 октября влюбленная пара после 10 лет взаимоотношений и двух детей, родившихся за это время – 9-летний сын Августус и 1-летняя дочь Джордж Вирджиния – ступили под венец! Актриса Хилари Бертон на своей странице в инстаграме уже поделилась мыслями об одном из самых счастливых дней ее жизни.

"Прошедшие выходные были лучшими в моей жизни. Есть десятки благодарностей, которые я должна сделать. Поэтому потерпите меня на следующей неделе... Мы с Джеффом не можем до сих пор представить, что мы поженились! Серьезно. Мы жили как муж и жена уже десять лет. Мы построили семью и ферму, и нашли свое сообщество. В течение многих лет в публикациях сообщалось, что мы поженились в 2014 или 2015 году и что раньше я была замужем и развелась. Все не соответствует действительности. Но мы знали нашу правду", – откровенно написала Хилари.

 
 
 
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I’d say words... but there aren’t any. Mrs Morgan.... I love you. Thank you for making me the luckiest man in the world. Xojd

Публикация от Jeffrey Dean Morgan (@jeffreydeanmorgan)

Звезда сериала "Школа выживания" добавила, что Джеффри Дин Морган стал ее мужем в тот момент, когда она впервые его встретила, а 10 лет – были наиболее удивительными в ее жизни.

"Вместо того, чтобы давать обеты прямо под венцом, мы жили ими. Уже более десяти лет. Хорошие и плохие времена. Стоять там с нашими детьми по бокам – отметить все, что когда-то было – это блаженство. Я люблю тебя, Джеффри. Я люблю нашу близкую группу друзей и семью, которые присоединились к нам. Я люблю разный круг близких людей, которые поддерживали нас на протяжении многих лет. Это было личное и волшебное, и все, о чем я мечтала. Поэтому так. Я миссис Морган. 5.10..19", – добавила теперь уже официальная жена киноактера Джеффри Дин Моргана.

 
 
 
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Джеффри Дин Морган и Хилари Бертон поженились спустя 10 лет отношений. ------------------- Свершилось. Хилари Бертон и Джеффри Дин Морган наконец поженились. Слухи об их женитьбе ходили уже не первый год, однако официально Джеффри и Хилари решили связать себя узами брака в прошедшие выходные. К свадьбе они шли довольно долго. У пары уже есть двое детей: старшему сыну 9 лет, а младшей дочери 1,5 года. Мыслями о радостном событии и фотографией с их торжества Хилари поделилась с поклонниками в своем Instagram. Прошлый уик-энд был лучшим за всю мою жизнь, ― написала актриса. Бертон предупредила подписчиков, что в ближайшую неделю им стоит ждать десятки благодарностей тем людям, которые помогли организовать их долгожданную свадьбу. Но прежде чем это сделать, она сообщила, что они с Джеффри теперь муж и жена. В течение многих лет появлялись публикации, что мы поженились в 2014 или 2015 году, что я раньше была замужем и развелась. Все это не так. У нас была своя правда, ― поделилась Хилари. Бертон призналась, что с момента первой встречи считала Джеффри своим мужем: все свадебные клятвы они соблюдали и без церемонии. На протяжении 10 лет они находились друг с другом и в горе, и в радости. В конце своего поста о свадьбе Хилари в очередной раз призналась в любви мужу и всему их окружению. Я люблю всех наших близних людей, которые поддерживали нас на протяжении многих лет. Это было личное, волшебное и все то, о чем я так мечтала, ― написала она. Актриса также поменяла свое имя в Instagram на Хилари Бертон Морган. Новоиспеченный муж тоже опубликовал фото со свадьбы в своем Instagtam, но Джеффри был более краток. Я бы сказал какие-то слова, но их нет. Миссис Морган, я люблю тебя. Спасибо, что сделала меня самым счастливым мужчиной на свете, ― написал Морган. Он также опубликовал еще один пост, в котором поблагодарил своих сериальных коллег. Оказывается, свадебную церемонию провели близкие друзья жениха Дженсен Эклз и Норман Ридус ― его экранный сын из «Сверхъестественного» и экранный противник из «Ходячих мертвецов». #ЗвездныеНовости #ХилариБертон #ДжеффриДинМорган #Сверхъестественное #ДженсенЭклз #НорманРидус #JeffreyDeanMorgan #HilarieBurton

Публикация от NataliJournal (@natalijournal.ru)

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На собственной странице в инстаграм киноактер тоже поделился своими мыслями и поблагодарил Хиллари, что та сделала его самым счастливым мужчиной в мире: "Хорошо. Несколько слов... Это была интимная церемония... И вечеринка века после... Спасибо всем нашим друзьям и семье. Без сомнения, это был лучший день в нашей жизни. Когда-либо. Просто никогда не знал, что это может быть так идеально. Это было. И больше".

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Свадьба, Сериал, Актеры, Ходячие Мертвецы, Фото, Хилари Бертон, Джеффри Дин Морган.
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