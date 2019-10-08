Джеффри Дин Морган женился спустя 10 лет отношений (Фото)

Новости шоу бизнеса:Американский актер Джеффри Дин Морган, которого поклонники больше знают по роли Нигана в популярном хоррор-сериале "Ходячие мертвецы", женился 5 октября.

Первые фото обнародовали супруги – актриса Хилари Бертон и сам Джеффри. В течение многих лет западные СМИ были убеждены, что пара актеров уже как минимум 5 лет были женаты. Впрочем, пара не называла свой официальный статус – партнеров или супругов – поэтому журналисты догадывались об уровне их отношений только по слухам.

Но 5 октября влюбленная пара после 10 лет взаимоотношений и двух детей, родившихся за это время – 9-летний сын Августус и 1-летняя дочь Джордж Вирджиния – ступили под венец! Актриса Хилари Бертон на своей странице в инстаграме уже поделилась мыслями об одном из самых счастливых дней ее жизни.

"Прошедшие выходные были лучшими в моей жизни. Есть десятки благодарностей, которые я должна сделать. Поэтому потерпите меня на следующей неделе... Мы с Джеффом не можем до сих пор представить, что мы поженились! Серьезно. Мы жили как муж и жена уже десять лет. Мы построили семью и ферму, и нашли свое сообщество. В течение многих лет в публикациях сообщалось, что мы поженились в 2014 или 2015 году и что раньше я была замужем и развелась. Все не соответствует действительности. Но мы знали нашу правду", – откровенно написала Хилари.

Звезда сериала "Школа выживания" добавила, что Джеффри Дин Морган стал ее мужем в тот момент, когда она впервые его встретила, а 10 лет – были наиболее удивительными в ее жизни.

"Вместо того, чтобы давать обеты прямо под венцом, мы жили ими. Уже более десяти лет. Хорошие и плохие времена. Стоять там с нашими детьми по бокам – отметить все, что когда-то было – это блаженство. Я люблю тебя, Джеффри. Я люблю нашу близкую группу друзей и семью, которые присоединились к нам. Я люблю разный круг близких людей, которые поддерживали нас на протяжении многих лет. Это было личное и волшебное, и все, о чем я мечтала. Поэтому так. Я миссис Морган. 5.10..19", – добавила теперь уже официальная жена киноактера Джеффри Дин Моргана.

На собственной странице в инстаграм киноактер тоже поделился своими мыслями и поблагодарил Хиллари, что та сделала его самым счастливым мужчиной в мире: "Хорошо. Несколько слов... Это была интимная церемония... И вечеринка века после... Спасибо всем нашим друзьям и семье. Без сомнения, это был лучший день в нашей жизни. Когда-либо. Просто никогда не знал, что это может быть так идеально. Это было. И больше".