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Вторник, 08.10.2019
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На Дженнифер Лопес подали в суд за ее пост в Instagram: подробности (Фото)

На Дженнифер Лопес подали в суд за ее пост в Instagram: подробности (Фото)
22:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Знаменитая актриса и певица Дженнифер Лопес в очередной раз оказалась в центре скандальных новостей.

На звезду подали в суд за публикацию совместного фото с ее женихом Алексом Родригесом. Как сообщают журналисты People, истцами выступили представители агентства Splash News and Picture. Они заявили, что 50-летняя Дженнифер Лопес использовала фотографию, сделанную их фотографами, без согласования с авторами. За это у знаменитости требуют 150 тысяч долларов компенсации.

Известно, что фотографию сделали в Нью-Йорке в 2017 году. Папарацци сфотографировали Дженнифер Лопес и ее жениха Алекса Родригеса, когда влюбленные завтракали в одном из ресторанов. Какое именно фото спровоцировало громкий скандал, в СМИ не сообщают, однако в иске представители Splash News and Picture заявляют, что оно было эксклюзивным.

"Фотография – творческая, самобытная и ценная. Из-за статуса знаменитости, а также качества и визуальной привлекательности фотографии, истец получил прибыль от лицензии на эту фотографию. Однако Лопес или кто-то, кто действует от ее имени, скопировал снимок и распространил его в социальной сети инстаграм", – говорится в иске.

О нарушении авторских прав Splash News and Picture заявили еще в 2017 году. Представители агентства добавили, что папарацци было крайне сложно сделать снимок, поэтому за их работу компания заплатила немалую сумму. Теперь же в суде они требуют компенсировать расходы и убытки, понесенные за публикацию фотографии.

 
 
 
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Thank you Carol and Bob for the most beautifully elegant night...we love you #engagementparty @carolebayersager @arod

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

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Как известно, это не первый судебный иск, в котором фигурирует Дженнифер Лопес. На актрису и кинокомпанию Gloria Sanchez Productions подала в суд Саманта Барбаш. Женщина заявила, что ее образ неправильно изобразили в фильме "Мошенницы с Уолл-Стрит", а в целом историю об американских аферистках экранизировали без согласия самих девушек.

Кроме этого, служители Фемиды рассмотрят ходатайство папарацци, которого травмировал экипаж Дженнифер Лопес. Инцидент произошел еще осенью 2018 года. Тогда при выезде из одного из ресторанов Лос-Анджелеса авто Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса задело фотографа Лиянажа Переру. Папарацци требует от знаменитости компенсации за лечение.

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Штраф, Свадьба, Фото, Бойфренд, Дженнифер Лопес, Алекс Родригес.
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