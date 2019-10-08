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Вторник, 08.10.2019
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Мать принцессы Беатрис рассказала о родстве с своим будущим зятем (Фото)

Мать принцессы Беатрис рассказала о родстве с своим будущим зятем (Фото)
22:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:После помолвки принцессы Беатрис и ее итальянского бойфренда прошло около трех недель, однако Кенсингтонский дворец до сих пор не сообщил о дате свадьбы.

В то же время мама завидной невесты, Сара Фергюсон, приоткрыла двери королевского двора и сделала несколько важных заявлений. В конце сентября принцесса Евгения сообщила о радостном событии в королевской семье – еще одна внучка Елизаветы II выходит замуж Принцесса Беатрис обручилась: кто стал избранником внучки Елизаветы II . Ее избранником стал итальянец Эдоардо Мапелло Моцци. Из-за национальности миллионера, который станет мужем Беатрис, западные СМИ распространяли ложную информацию о месте проведения свадьбы.

Мол, из-за солидного статуса известного итальянца празднование может пройти на его родине. Однако мама новоиспеченной невесты опровергла все слухи в своем комментарии, который дала иностранному изданию на красной дорожке British Film Institute.

Журналисты спросили экс-жену принца Эндрю, вероятен ли вариант проведения свадьбы в Италии, на что она четко ответила, что нет. "Это (свадьба принцессы Беатрис) может произойти только в Великобритании", – заявила Сара Фергюсон.

После чего добавила, что она очень рада за свою дочь и ее помолвку с Эдоардо, ведь она знает ее жениха с детства. 59-летняя мама принцессы Беатрис призналась, что родной брат будущего зятя является ее крестным сыном. Именно поэтому она хорошо знает Эдоардо Мапелло Моцци с детства и была счастлива следить за тем, как развивались их отношения.

Что известно об отношениях принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелло Моцци?

Как сообщалось в западных СМИ, новоиспеченные молодожены были знакомы еще с раннего детства. Однако романтические отношения у них завязались после свадьбы родной сестры Беатрис, Евгении.

 
 
 
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You will never be alone my love, my heart is your home. Hand in hand, today, tomorrow and forever. Photo Credit @misanharriman

Публикация от Edo Mapelli Mozzi (@edomapellimozzi)

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На момент близкого знакомства со старшей дочерью принца Эндрю Эдоардо был помолвлен с другой женщиной, которая два года назад родила ему сына Вулфа. Женщина узнала об измене отца своего ребенка из газет, после чего фанаты ожидали скандал от Елизаветы II. Однако позже ее внучка снова и снова появлялась на публике в компании состоятельного итальянца.

Примерно через год отношений принцесса Беатрис получила предложение выйти замуж и заявила о свадьбе. Стоит добавить, что дочь принца Эндрю не входит в пятерку первых наследников, поэтому ей не требуется разрешения от королевы на брак с разведенным мужчиной.

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Королевская семья, Фото, Принцесса Беатрис, Принцесса Евгения, Паоло Луцци, Эдоардо Моцци.
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