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Виктория Бекхэм призналась, почему не пытается выглядеть моложе

Виктория Бекхэм призналась, почему не пытается выглядеть моложе
10:58 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Виктория отметила, что не хочет ничего менять в своей внешности, ведь она ее вполне устраивает.

Виктория Бекхэм призналась, что наслаждается своим возрастом. Дизайнер рассказала, что абсолютно нормально относится к старению. Это неизбежный процесс, а потому она не пытается выглядеть как можно моложе.

Внешность 45-летней Виктории многих приводит в восторг. Может показаться, что дизайнер делает все возможное, чтобы не выглядеть на свой возраст. Однако это не так. В одном из своих интервью Бекхэм заявила, что не старается молодиться.

Я просто хочу хорошо выглядеть для своего возраста. Хочу выглядеть, как лучшая версия самой себя и заботиться о том, что имею, ― заявила она.

 
 
 
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Более того, дизайнер сказала, что ей нравится стареть, а вот название этого процесса ("старение") ей приятно гораздо меньше.

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Я нормально отношусь к тому, как это выглядит, потому что так выходит. Все становятся старше. Но мне не нравится, как это звучит, ― сказала Виктория.

Однако ни для кого не секрет, что, несмотря на любовь к себе и своему возрасту, Бекхэм очень серьезно относится к уходу за своей кожей. Для этого она каждый день ест лосося. С его помощью Виктория получает необходимую дозу кислот омега-3, которые сохраняют кожу здоровой и сияющей. Также она использует дорогие косметические средства по уходу за лицом.

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Молодость, Старение, Виктория Бекхэм, Дизайнер, Знаменитость.
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