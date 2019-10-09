Виктория Бекхэм призналась, почему не пытается выглядеть моложе

Новости шоу бизнеса:Виктория отметила, что не хочет ничего менять в своей внешности, ведь она ее вполне устраивает.

Виктория Бекхэм призналась, что наслаждается своим возрастом. Дизайнер рассказала, что абсолютно нормально относится к старению. Это неизбежный процесс, а потому она не пытается выглядеть как можно моложе.

Внешность 45-летней Виктории многих приводит в восторг. Может показаться, что дизайнер делает все возможное, чтобы не выглядеть на свой возраст. Однако это не так. В одном из своих интервью Бекхэм заявила, что не старается молодиться.

Я просто хочу хорошо выглядеть для своего возраста. Хочу выглядеть, как лучшая версия самой себя и заботиться о том, что имею, ― заявила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Sunday testing face masks... Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 29 Сен 2019 в 2:27 PDT

Более того, дизайнер сказала, что ей нравится стареть, а вот название этого процесса ("старение") ей приятно гораздо меньше.

Я нормально отношусь к тому, как это выглядит, потому что так выходит. Все становятся старше. Но мне не нравится, как это звучит, ― сказала Виктория.

Однако ни для кого не секрет, что, несмотря на любовь к себе и своему возрасту, Бекхэм очень серьезно относится к уходу за своей кожей. Для этого она каждый день ест лосося. С его помощью Виктория получает необходимую дозу кислот омега-3, которые сохраняют кожу здоровой и сияющей. Также она использует дорогие косметические средства по уходу за лицом.