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Певица Майли Сайрус попала в больницу: известна причина

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Певица Майли Сайрус попала в больницу: известна причина
11:18 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Певицу госпитализировали в один из госпиталей Лос-Анджелеса.

На данный момент артистка поделилась со своими фанатами снимками с больницы, не смотря на то что сейчас весь мир активно обсуждает ее личную жизнь. 

Известно, что Майли Сайрус – одна из активных блогерш, поэтому детали ее частной жизни часто попадают в сеть. На днях певица сообщила, что у нее врачи диагностировали тонзиллит, а уже 8 октября 2019 года она опубликовала снимки из больницы.

На снимках видно, что Майли Сайрус находится в отдельной палате частной клиники Лос-Анджелеса. Заметно, что артистка одета в  специальную рубашку, которую решила немного осовременить. В результате, Майли Сайрус из обычной больничной одежды сделала платье с декольте и обнаженными плечами.

На данный момент певица находится не только под присмотром врачей, но и мамы Тиш Сайрус. На одном из фото Майли позирует перед камерой, когда родственница расчесывает ее волосы. Также, звездные друзья уже успели навестить артистку. Известно, что стилист Кеннет Брэдли и фотограф Майли Сайрус принесли ей цветы, а ее бойфренд Коди Симпсон пришел проведать любимую с гитарой и посвятил ей песню.

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Теперь я чувствую себя значительно лучше. Мой милый бойфренд навестил меня в госпитале и спел песню, написанную специально для меня. Это так особенно, – призналась Майли Сайрус.

Знаменитость проходит курс лечения и не разглашает деталей госпитализации. Сейчас пока неизвестно, как себя чувствует артистка и когда она сможет вернуться к привычному ритму жизни.

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