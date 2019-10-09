СМИ: актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована

Новости шоу бизнеса:Российская актриса сейчас проходит специализированную терапию.

У звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали неоперабельную опухоль головного мозга.

Точную информацию о состоянии актрисы пока никто не сообщает, но инсайдеры рассказывают о нелегких испытаниях, которые проходит Анастасия Заворотнюк.

Напомним, что вчера появились данные о том, что артистка была выписана из частной московской клиники, а медицинское социальное страхование было закрыто.

Как оказалось позже, Анастасия Заворотнюк все же будет продолжать лечение, но только в другой больнице, предназначенной для тяжелобольных пациентов, где она сможет проходит специализированную эрготерапию и водные процедуры.

Также анонимные источники сообщают, что правая рука актрисы частично парализована и женщина пока не может передвигаться без посторонней помощи.

Близкие Анастасии Заворотнюк стараются надолго не покидать актрису, но ее супруг, фигурист Петр Чернышев, а также дочь Анна приступили к своим рабочим обязанностям.