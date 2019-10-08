СМИ: Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Новости шоу бизнеса:Российская актриса все еще находится в тяжелом состоянии.

Только недавно, 5 октября, в СМИ появилась информация, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк умерла. Фейковая новость быстро распространилась по интернету, но друзья актрисы опровергли данную информацию.

По данным Telegram-канал Mash, Анастасию Заворотнюк уже выписали из больницы, в которой она проходила лечение целый месяц. Кроме того, сообщается что российская актриса больше не будет проходит терапию по медицинской страховке, а также она больше не будет находится в стационарном отделении.

Уточняется, что продолжать лечение Анастасия Заворотнюк все же будет, но только в другой клинике. Теперешнее место пребывания актрисы неизвестно. Супруг Петр Чернышев, и дочь Анна уже приступили к своим рабочим обязанностям.

Напомним, что у российской артистки врачи диагностировали опухоль головного мозга.