Скачать
Воскресенье, 06.10.2019
Разумков о статусе Донбасса: Закон будет писаться вместе с обществом
Разумков о статусе Донбасса: Закон будет писаться вместе с обществом
В СМИ появилось имя бойца ВСУ, погибшего сегодня на Донбассе
В СМИ появилось имя бойца ВСУ, погибшего сегодня на Донбассе
Интер - Ювентус: Мартинес отвечает на гол Дибалы (Онлайн-трансляция)
Интер - Ювентус: Мартинес отвечает на гол Дибалы (Онлайн-трансляция)
Лунный посевной календарь с 7 октября по 13 октября 2019 года
Лунный посевной календарь с 7 октября по 13 октября 2019 года

Смерть Заворотнюк: друг актрисы опроверг слухи о кончине

Смерть Заворотнюк: друг актрисы опроверг слухи о кончине
22:23 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:6 октября начала появляться информация о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк.

Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг появившиеся сообщения о смерти артистки.

"Она жива! На этом все", - заявил собеседник издания, пожелавший сохранить анонимность.

При этом он отметил, что родственники Заворотнюк давно просили всех друзей и знакомых ничего не говорить прессе о состоянии актрисы.

Ушла из жизни украинская актриса театра и кино

Информация о том, что Заворотнюк скончалась, появилась утром в воскресенье, 6 октября, в ряде Telegram-каналов. Об этом якобы сообщил один из сотрудников больницы, где находилась актриса.

Как ранее сообщалось, у 48-летней Анастасии Заворотнюк зимой этого года диагностировали рак мозга после того, как у нее начались сильные головные боли. 13 сентября стало известно, что актриса попала в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Опухоль, Анастасия Заворотнюк, Российская актриса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В два раза полезнее, чем считалось ранее: в чем секрет грецких орехов
02 Причины исчезновения цивилизации Майя
03 Sia тяжело больна: от чего страдает австралийская певица (Фото)
04 Десна одержала победу над Олимпиком на последней минуте матча (Видео)
05 Миллиардерши: кто они - самые богатые женщины в мире (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Отдельные регионы Украины &quot;приморозит&quot;: прогнозы синоптиков
Отдельные регионы Украины "приморозит": прогнозы синоптиков
&quot;Это наш последний блокпост&quot;: Билецкий и ветераны АТО/ООС отправились на Донбасс
Билецкий и ветераны АТО/ООС отправились на Донбасс
&quot;У президента есть обязательство&quot;: Трамп хочет изучить дело Байденов
Трамп хочет изучить дело Байденов
Смерть Заворотнюк: друг актрисы опроверг слухи о кончине
Смерть Заворотнюк: друг актрисы опроверг слухи о кончине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь