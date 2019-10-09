Скачать
Среда, 09.10.2019
Кличко: В отношении Ткаченко я комментировать не хочу
Кличко: В отношении Ткаченко я комментировать не хочу
В Украине дан старт отказа от трудовых книжек: что дальше?
В Украине дан старт отказа от трудовых книжек: что дальше?
Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен: все о новом сопернике Усика (Видео)
Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен: все о сопернике Усика
СМИ: актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована
Анастасия Заворотнюк частично парализована

Обматерил оператора: звезду "Джокера" поставили в неловкое положение (Видео)

Обматерил оператора: звезду "Джокера" поставили в неловкое положение (Видео)
13:00 Сегодня Телеграф Фото: Телеграф EPA

Новости шоу бизнеса:Хоакин Феникс обматерил кинооператора во время съемок фильма "Джокер".

Американский актер, исполнивший роль суперзлодея Джокера, попал в неловкое положение, когда принимал участие в шоупрограмме Джимми Киммела "Jimmy Kimmel Live".

Во время интервью, когда Хоакин Феникс рассказывал зрителям о всех моментах и трудностях работы на съемочной площадке, Джимми Киммел показал на экране фрагмент видео со съемок, когда голливудский актер, находящийся в образе, обматерил оператора, который снимал его все это время.

Несмотря на то, что звезда "Джокера" во время интервью рассказал, как наслаждался съемками, на видео четко было показано, что измотанный Хоакин Феникс в грубой форме обратился к снимавшему его оператору Ларри, обвинив его в болтливости в тот момент, когда актер пытался настроится на нужный лад.

Танос рекомендует: Джош Бролин агитирует за просмотр "Джокера" (Фото, Видео)

После просмотра, американскому актеру действительно стало неловко: "Иногда работа над фильмом идет напряженно, потому что в небольшом пространстве находится очень много людей, а ты пытаешься в этот момент сконцентрироваться. Это видео не должно было быть показано широкой публике. Я слегка смущен и прошу прощения."

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Видео, Хоакин Феникс, Jimmy Kimmel Live, Джимми Киммел, Джокер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики рассказали, почему нельзя повторно наполнять пластиковые бутылки
02 Названы продукты, которые сделают вас моложе на 10 лет
03 Гороскоп на завтра, 9 октября 2019: все знаки Зодиака
04 Тайсон Фьюри устроил драку с гигантом-рестлером, но нокаутировал другого (Видео)
05 Пашинского предупреждали о единственном шансе бежать из Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Бабье лето врывается в Украину: &quot;теплый&quot; прогноз на 9-10 октября
Бабье лето врывается в Украину: "теплый" прогноз
Около половины переселенцев могут вернуться домой
Около половины переселенцев могут вернуться домой
Отводить силы ВСУ от Золотого пока некуда - Костенко
Отводить силы ВСУ от Золотого пока некуда - Костенко
Натали Имбрулия впервые стала мамой
Натали Имбрулия впервые стала мамой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь