Обматерил оператора: звезду "Джокера" поставили в неловкое положение (Видео)

Новости шоу бизнеса:Хоакин Феникс обматерил кинооператора во время съемок фильма "Джокер".

Американский актер, исполнивший роль суперзлодея Джокера, попал в неловкое положение, когда принимал участие в шоупрограмме Джимми Киммела "Jimmy Kimmel Live".

Во время интервью, когда Хоакин Феникс рассказывал зрителям о всех моментах и трудностях работы на съемочной площадке, Джимми Киммел показал на экране фрагмент видео со съемок, когда голливудский актер, находящийся в образе, обматерил оператора, который снимал его все это время.

Несмотря на то, что звезда "Джокера" во время интервью рассказал, как наслаждался съемками, на видео четко было показано, что измотанный Хоакин Феникс в грубой форме обратился к снимавшему его оператору Ларри, обвинив его в болтливости в тот момент, когда актер пытался настроится на нужный лад.

После просмотра, американскому актеру действительно стало неловко: "Иногда работа над фильмом идет напряженно, потому что в небольшом пространстве находится очень много людей, а ты пытаешься в этот момент сконцентрироваться. Это видео не должно было быть показано широкой публике. Я слегка смущен и прошу прощения."