Кейли Куоко рассказала, почему живет отдельно от мужа

Новости шоу бизнеса:Ее избранником стал Карл Кук, сын миллиардера и владельца компании по разработке программного обеспечения Скота Кука.

Прошлым летом звезда "Теории большого взрыва" Кейли Куоко вышла замуж. Но как оказалось пара до сих пор не живет вместе.

Часто к Кейли Куоко поступают вопросы соответственно ее отношения с мужем. Но недавно актриса дала интервью, в котором и ответила на такой вопрос. Оказалось, все очень просто: пара не съезжается, так как ждет окончания строительства ихнего дома.

Жизнь — это баланс. Все прекрасно, мы строим дом мечты, так что скоро сможем жить вместе. Но пока живем раздельно, и в этом нет никакой проблемы, — цитирует Кейли Extra.

Также актриса отметила, что у нее и Карла есть любимые места, где они с удовольствием и непосредственно проводят время вместе. Известно, что Кук занимается конным спортом, и его супруга тоже является заядлой наездницей. Своего второго мужа Кейли встретила в 2016 году. Через год ихних отношений они обручились, а в 2018 сыграли свадьбу — на церемонии было много животных, в частности, лошадей.

Супруг сделал Кейли предложение в ее 32-й день рождения.

После почти двух лет отношений я наконец набрался смелости, чтобы попросить ее выйти за меня. Это лучшая ночь в моей жизни, — поделился тогда Карл с подписчиками.