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Первая леди США дала старт строительству нового теннисного клуба возле Белого дома

Первая леди США дала старт строительству нового теннисного клуба возле Белого дома
15:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Жена Дональда показала в сети одни из первых снимков с мероприятия.

Когда президент США Дональд Трамп находится в достаточно сложной ситуации, ведь угроза импичмента становится более существенной, его жена Мелания Трамп продолжает выполнять свои обязанности.

Об этом Мелания Трамп сообщила на своей странице в инстаграме.

Первая леди США, за стилем которой следит армия поклонников моды в сети, для события подготовила элегантный образ. Ее синее пальто стилисты дополнили туфлями-лодочками на высоком каблуке в тон. 

Завершили стильный look экс-модели легкая укладка и насыщенный макияж с акцентом на глазах.

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Я хочу объявить о начале строительства нового теннисного павильона на территории Белого дома. Это здание станет свидетельством американской мастерства и таланта. Надеюсь, что новый теннисный клуб станет отличным местом для отдыха и сбора будущих первых семей. Спасибо всем талантливым людям, причастным к этому проекту, за их преданность и поддержку, – добавила Мелания в подписи.

Известно, что теннисный павильон будет площадью около 111 квадратных метров и 5 метров в высоту с медной крышей на здании. Проект клуба был лично разработан Меланией Трамп.

Жена Дональда Трампа также сообщила, что павильон будет строиться на средства из частных пожертвований.

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Все по теме:

Теннис, Знаменитости, Белый дом, Дональд Трамп, Первая леди США, Мелания Трамп, Теннисный клуб.
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