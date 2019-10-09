Настоящий викинг: звезда "Игры престолов" станет ведущим телешоу о выживании

Новости шоу бизнеса:Норвежский актер Кристофер Хивью примерит на себя новую роль.

Звезда британского сериала "Игра престолов" Кристофер Хивью примет участие в новом телепроекте, которое называется "Настоящий викинг".

Норвежский киноактер, продюсер и сценарист станет ведущим телешоу о выживании, где участникам придется самостоятельно строить свои жилища, охотится и ловить рыбу, а также тренироваться перед импровизированными битвами.

Локации для съемок будут проходить в суровых норвежских фьордах, где участникам нужно будет выполнять как одиночные, так и коллективные задания. Также на протяжении пяти недель участники шоу будут оттачивать навыки и упражняться для тематических соревнований.

Отмечается, что соведущей Кристофера Хивью будет его супруга Грай Молвер.