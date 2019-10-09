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Настоящий викинг: звезда "Игры престолов" станет ведущим телешоу о выживании

Настоящий викинг: звезда "Игры престолов" станет ведущим телешоу о выживании
15:33 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Норвежский актер Кристофер Хивью примерит на себя новую роль.

Звезда британского сериала "Игра престолов" Кристофер Хивью примет участие в новом телепроекте, которое называется "Настоящий викинг".

Норвежский киноактер, продюсер и сценарист станет ведущим телешоу о выживании, где участникам придется самостоятельно строить свои жилища, охотится и ловить рыбу, а также тренироваться перед импровизированными битвами.

Локации для съемок будут проходить в суровых норвежских фьордах, где участникам нужно будет выполнять как одиночные, так и коллективные задания. Также на протяжении пяти недель участники шоу будут оттачивать навыки и упражняться для тематических соревнований.

 
 
 
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Hope you are enjoying your summer! Join the club! #amexplatinumn #americanexpress @americanexpressverige #americanexpressnorway #amex #ad @americanexpress @panoramaagency

Публикация от Kristofer Hivju (@khivju)

Актриса Лили Рейнхарт собирается выпустить сборник стихов 

Отмечается, что соведущей Кристофера Хивью будет его супруга Грай Молвер.

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Все по теме:

Игра престолов, Фото, Кристофер Хивью, Настоящий викинг, Ведущий телешоу, Грай Молвер.
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