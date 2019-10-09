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Среда, 09.10.2019
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"Лиам покончил с ней": что думает экс-супруг Майли Сайрус о ее романах (Фото)

"Лиам покончил с ней": что думает экс-супруг Майли Сайрус о ее романах (Фото)
16:42 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Австралийскому актеру Лиаму Хемсворту уже надоели разговоры о его бывшей.

Прошло около двух месяцев с того момента, когда звездная пара, Лиам Хемсворт и Майли Сайрус, огласили о том, что разводятся спустя полгода супружеской жизни.

Хотя пара пока не спешит оформлять официальные документы о разводе, американская певица Майли Сайрус уже успела некоторое время повстречаться с 30-летней девушкой Кейтлин Картер.

"Майли и Кейтлин расстались. Они навсегда останутся близкими друзьями и будут друг друга поддерживать. Но романтическим отношениям конец", - сообщил тогда о расставании девушек анонимный источник журналу People.

И только на днях певица официально подтвердила свои отношения с австралийский поп-певцом Коди Симпсоном, который долгое время встречался с американской моделью Джиджи Хадид. По информации СМИ, Майли Сайрус познакомилась с Симпсоном в 2012 году на премьере фильма "Голодные игры", где главную роль сыграл ее тогдашний парень Лиам Хемсворт.

Стоит заметить, что Коди Симпсон младше Сайрус на 4 года, но это не мешает влюбленной парочке страстно целоваться в продуктовом магазине перед покупателями.

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Что до реакции бывшего мужа популярной исполнительницы, Лиам Хемсворт вообще не заинтересован в личной жизни своей экс-супруги и его не трогают ее выходки.

"Пусть она делает то, что считает нужным. Лиам покончил с ней", - рассказал интернет-порталу RadarOnline близкий друг Хемсворта.

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Отношения, Майли Сайрус, Лиам Хемсворт, Коди Симпсон.
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