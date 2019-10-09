Вещи покойного вокалиста The Prodigy выставят на аукционе

Новости шоу бизнеса:В Британии продадут с молотка личные вещи Кита Флинта.

Недавно западные СМИ выяснили, что покойный вокалист британской рок-группы The Prodigy, Кит Флинт, оставил после себя долги в размере 8 млн. долларов.

Родственникам вокалиста удалось погасить некоторую часть долгов покойного артиста, но оставшаяся часть требует от близких продажи его личных вещей.

Среди имущества, которые будут выставлены в Британии на аукционе Cheffins Fine Art 7 ноября, можно выделить одежду и украшения Флинта, а также его любимые серьги для пирсинга, которые исполнитель часто надевал на свои многочисленные и шумные концерты.

Кроме этого, семья артиста также планирует продать награду, которую вручили Киту Флинту на MTV Music Awards еще в 1997 году.

Директор аукционного дома Cheffins Fine Art рассказал, что "на аукционе будет немало интересных вещей, которые дают представление о личной жизни Кита и подчеркивают разницу между его сценическим образом и его личной жизнью".