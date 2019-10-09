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Среда, 09.10.2019
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Вещи покойного вокалиста The Prodigy выставят на аукционе
Вещи покойного вокалиста The Prodigy выставят на аукционе

Вещи покойного вокалиста The Prodigy выставят на аукционе

Вещи покойного вокалиста The Prodigy выставят на аукционе
17:51 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:В Британии продадут с молотка личные вещи Кита Флинта.

Недавно западные СМИ выяснили, что покойный вокалист британской рок-группы The Prodigy, Кит Флинт, оставил после себя долги в размере 8 млн. долларов.

Родственникам вокалиста удалось погасить некоторую часть долгов покойного артиста, но оставшаяся часть требует от близких продажи его личных вещей.

Среди имущества, которые будут выставлены в Британии на аукционе Cheffins Fine Art 7 ноября, можно выделить одежду и украшения Флинта, а также его любимые серьги для пирсинга, которые исполнитель часто надевал на свои многочисленные и шумные концерты.

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Кроме этого, семья артиста также планирует продать награду, которую вручили Киту Флинту на MTV Music Awards еще в 1997 году.

Директор аукционного дома Cheffins Fine Art рассказал, что "на аукционе будет немало интересных вещей, которые дают представление о личной жизни Кита и подчеркивают разницу между его сценическим образом и его личной жизнью".

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Все по теме:

Аукцион, The Prodigy, Британская группа, Продажа вещей, Кит Флинт, Cheffins Fine Art.
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