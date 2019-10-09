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Среда, 09.10.2019
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"Я даже сама не могу понять этого": Виктория Булитко о личной жизни

"Я даже сама не могу понять этого": Виктория Булитко о личной жизни
18:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:На днях звезда впервые прокомментировала слухи о романе с хореографом Дмитрием Дикусаром и объяснила, почему пока не хочет рассекречивать имя своего бойфренда.

Актриса юмористического проекта "Дизель Шоу" и участница "Танцев со звездами 2019" Виктория Булитко стала чуть ли не главной героиней всех отечественных СМИ. 

Как актриса призналась в программе "Жизнь известных людей", все личное должно оставаться за камерой. Видимо, это и натолкнуло зрителей на слухи о ее романе с Дмитрием Дикусаром. И, как уверяет Виктория Булитко, они являются парой только на паркете, а отношения, которые кто-то может трактовать как романтические, являются просто уважением и почтением друг к другу.

"Я очень рада, что мне попался такой партнер. Какой он чувственный, нежный, деликатный, воспитанный. Все пытаются нам навязать роман. Мы относимся друг к другу очень трепетно и с юмором. Я не знаю, это, пожалуй, больше как брат и сестра", – пояснила Виктория Булитко, в который раз опровергнув все предположения в сети.

Кроме этого, Виктория Булитко рассказала, что живет в одной квартире с бойфрендом, однако представлять его журналистам и публике не спешит. Сама актриса призналась: объяснить такое решение ей сложно.

Я даже сама не могу понять этого. Возможно, не хочу, чтобы лезли в личную жизнь. Возможно, я как-то его пытаюсь скрыть, может, я чего-то боюсь. Возможно, я не хочу, чтобы обо мне что-то больше знали. Наверное, да, не знаю, – отметила Виктория Булитко.

В то же время актриса не скрывает, что из-за участия в шоу "Танцы со звездами 2019" она не имеет времени на отношения, поэтому бойфренд Виктории Булитко вынужден был отнестись с пониманием к ее графику. Кроме этого, знаменитая украинка рассказала, что иметь с ней роман – очень сложно.

"Наверное, от этого больше страдаю не я, а тот, кто хочет моей любви. Потому что я очень устаю, потому что меня нет дома, потому что трачу энергию, и весь этот позитив и радость остаются где-то там", – пояснила актриса.

Смотрите интервью Виктории Булитко для "Жизни известных людей": видео

Как известно, слухи о романтических отношениях актрисы "Дизель Шоу" и хореографа возникли еще с первых эфиров "Танцы со звездами 2019". Виктория Булитко с нежностью рассказывала о сотрудничестве с Дмитрием Дикусаром и демонстрировала чувственные постановки на паркете. Еще больше разговоров вызвала совместная поездка звезд в Грузию.

 
 
 
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Мы с Димой прилетели в Грузию! ⠀ Не просто так, не прохлаждаться, а готовить новый танец Будем несколько дней учиться новому, я такого ещё никогда не танцевала. В программе: спортзал, танцы, танцы, танцы, танцы, грузинская еда и серные бани. @dikusar_dmitriy обещал сделать так, чтобы я влюбилась в Тбилиси ⠀ Ждите нас на паркете @tanci1plus1 уже в это воскресенье. Это будет бомба! ⠀ #танціззірками #дизельшоу #дизельстудио #викториябулитко #дмитрийдикусар

Публикация от Виктория Булитко (@bulitka)

"Танцы со звездами 2019": обмен партнерами и голосование (Видео)

По словам Виктории Булитко, там она не только наслаждалась пейзажами, но и упорно тренировалась к эфирам. Видимо, волшебные снимки и вызвали волну слухов о романе.

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Личная Жизнь, Актриса, Дмитрий Дикусар, Дизель шоу, Виктория Булитко.
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