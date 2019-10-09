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Платье со змеиным принтом: испанская королева продолжает поражать стильными образами

Платье со змеиным принтом: испанская королева продолжает поражать стильными образами
19:03 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Королева Испании Летиция надела бюджетное платье с питоновым принтом на официальное мероприятие во дворце Сарсуэла.

Король Испании Филипп VI и его харизматичная жена Летиция организовали прием во дворце Сарсуэла, на котором испанская королева ошеломила своим стильным образом.

Испанская королева Летиция завоевала любовь народа из-за скромности и простоты в выборе гардероба. Экс-журналистка часто выходит на публику в одежде, которую можно приобрести во время скидок у демократичных брендов, а также повторяет свои образы.

Да, для выхода Летиция примерила платье-рубашку длины миди с популярным на протяжении последних сезонов анималистическим питоновым принтом. Это платье женщина приобрела у испанской марки Massimo Dutti и его стоимость составляет около 3000 гривен. Свой образ возлюбленная Филиппа VI дополнила нюдовыми туфлями-лодочками на каблуках из коллекции Carolina Herrera.

 
 
 
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#new Queen Letizia today. Dress @massimodutti Shoes @carolinaherrera #queenletizia #queenofspain #letiziaofspain #letizia #letiziaortiz #royalfamily #instaroyals #reinaletizia #spanishroyalfamily

Публикация от Royal Style (@royalsprincess4ever)

Шикарное бордо: испанская королева Летиция на мероприятии в Мадриде (Фото)

Что интересно, Летиция уже надевала это платье в феврале 2019 года, когда испанская королевская чета встретилась с президентом Перу Мартином Вискаррой и его женой в Мадриде. Тогда экс-журналистка завершила образ туфлями вишневого цвета.

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Стиль, Образ, Королева, Наряд, Летиция, Королева Испании, Королева Летиция.
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