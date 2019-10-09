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"Десять кг счастья!": Алена Мусиенко празднует 1-летие сыночка

"Десять кг счастья!": Алена Мусиенко празднует 1-летие сыночка
19:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Украинская актриса, звезда фильма "Тени незабытых предков" Алена Мусиенко в течение последнего года посвятила себя материнству.

9 октября 2018 года девушка родила первенца – сына Доминика – от Максима Омеляна, брата экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

На своей инстаграм-странице Алена Мусиенко публично поздравила сына с его первым годом. Знаменитость опубликовала фото, на котором они с Домиником искренне улыбаются на камеру.

В подписи звездная мама оставила нежные пожелания в честь дня рождения мальчика.

Этот паренек не ходит, а бегает (так же, как в животике, когда я была беременной). 8 зубчиков и 10 кг счастья! Налетали мы с тобой (Катар, Кипр, Крит), наплавали, наездили, наобнимались. Сынок, пусть судьба тебя любит так сильно, как мы тебя, – отметила Мусиенко.

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Добавим, что Алена Мусиенко поражает идеальной фигурой через год после родов. Актриса регулярно публикует снимки в бикини во время своих путешествий. Девушка впервые полетела заграницу с сыном, когда ему было 5 месяцев и три недели. Локацией был Катар, город Доха, где работал ее муж.

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Сын, Актриса, День рождение, Алена Мусиенко.
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