"Десять кг счастья!": Алена Мусиенко празднует 1-летие сыночка

9 октября 2018 года девушка родила первенца – сына Доминика – от Максима Омеляна, брата экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.
На своей инстаграм-странице Алена Мусиенко публично поздравила сына с его первым годом. Знаменитость опубликовала фото, на котором они с Домиником искренне улыбаются на камеру.
В подписи звездная мама оставила нежные пожелания в честь дня рождения мальчика.
Этот паренек не ходит, а бегает (так же, как в животике, когда я была беременной). 8 зубчиков и 10 кг счастья! Налетали мы с тобой (Катар, Кипр, Крит), наплавали, наездили, наобнимались. Сынок, пусть судьба тебя любит так сильно, как мы тебя, – отметила Мусиенко.
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Домінік ,з Днем народження Тебе! Цей хлопчина не ходить,а бігає (так само як в животику коли я була вагітною). 8 зубчиків та 10 кг щастя! Налітали ми з Тобою(Катар,Кіпр,Крит),наплавали,наїздили,наобіймались. Синочку, хай доля Тебе любить так сильно як ми Тебе Перший рік done (Дякувати Богу!), а тепер повний вперед
Добавим, что Алена Мусиенко поражает идеальной фигурой через год после родов. Актриса регулярно публикует снимки в бикини во время своих путешествий. Девушка впервые полетела заграницу с сыном, когда ему было 5 месяцев и три недели. Локацией был Катар, город Доха, где работал ее муж.