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Среда, 09.10.2019
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Сергей Бабкин поделился первым совместным фото с женой Снежаной

Сергей Бабкин поделился первым совместным фото с женой Снежаной
21:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Украинский певец Сергей Бабкин показал трогательное архивное фото со своей супругой.

Архивное фото с любимой Снежаной, с которой они воспитывают троих детей – 4-месячного Елисея, 8-летнюю Веселину и 12-летнего Артура, Сергей опубликовал на своей странице в инстаграме. В подписи артист сообщил, что это их первое совместное фото со Снежаной.

Напомним, Сергей Бабкин женат уже второй раз. Со Снежаной он познакомился в 2007 году, и для него она стала любовью с первого взгляда.

Первое свидание Сергея и Снежаны прошло в декабре в Харькове, когда артист пригласил девушку в ресторан и опоздал на два часа.

"Был декабрь, было очень снежно и холодно, и мы договорились встретиться у метро - заведение было рядом. Мороз страшный, стою, жду, потом звоню, он трубку не берет, пишу сообщение... Потом спускалась в метро греться, снова выходила на улицу посмотреть, не пропустила ли я его, снова спускалась в метро. И так - два часа", – вспомнила первую встречу жена Бабкина.

 
 
 
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Это наша ПЕРВАЯ совместная фотография со Снежкой @snezhana_babkina Я хочу увидеть ваши!! И подарить билеты на свой концерт в Октябрьском Дворце 27 октября! Для этого вам нужно сделать пару простых шагов: - найти и запостить в Instagram ПЕРВУЮ совместную фотографию с вашими любимыми; - поставить хэш-тег #миЄвиіАдами в описании поста; - оставить комментарий под этим постом, чтобы вас можно было легко найти. Те, кто получат свои билеты будут объявлены 14 октября! Мы рендомным способом выберем счастливчиков - 3 пары, которым я подарю по 2 билета на мой концерт! Любите друг друга

Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

Долгожданная премьера клипа Сергея Бабкина на песню "Эва и Адам" (Видео)

Я очень верю в судьбу. Верю, что человек появляется в нашей жизни не случайно, и я внутренне чувствовала, что это не просто так. И с каждым годом чувствую, что это было как пазлы, которые где-то болтались, летали, а потом соединились. Было много знаков, чтобы все пазлы сошлись, и, дай бог, чтобы навсегда, – заявила Снежана.

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Снимок, Певец, Сергей Бабкин, Снежана Бабкина.
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